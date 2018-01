En 20 años el equipamiento de Prefectura naval Campana creció cinco veces

P U B L I C



Así lo aseguró el Prefecto Edgardo Gustavo Pisani, quien volvió a Campana para suceder en la jefatura a Francisco Sosa, que fue trasladado a Mar del Plata. "Campana creció mucho, y su Prefectura también", dijo. Desde diciembre pasado, el prefecto principal Edgardo Gustavo Pisani es el nuevo Jefe de Prefectura Campana, en reemplazo del el prefecto principal Francisco René Sosa. El último puesto de Pisani fue el de Jefe de Operaciones de Mar del Plata, y ya conoce Campana: aquí prestó servicios como Suboficial Subalterno en 1998 y 1999. "Tenemos cerca de 400 incumbencias, pero las principales expectativas son las de poder brindar toda la seguridad con lo que hace con la prevención naval y mantener al Paraná liebre para la navegación. También, poder asistir al deportista náutico y apoyar a la comunidad en lo que necesite en temas de prevención", comenta y en ese sentido explica que Prefectura no es un compartimento "estanco" y que se complementa "tanto internamente como con otras fuerzas, según la necesidad. Incluso trabaja en combinación con Aduana y Migraciones. No trabajamos de manera independiente. La orden del Ministerio es integrarnos". Luego de 20 años, Pisani dice que se encontró con "otra Prefectura" en Campana, con más personal (cerca de 130 efectivos) y equipamiento que en el pasado, cuando fue el responsable de la creación del cuerpo de bomberos. "En el ’98 venía de estar de jefe de Bomberos de la Prefectura de Quequén, y planteé la necesidad, porque éramos un puerto petrolero. La fuerza apoyó el proyecto y en un año terminamos la estación y vino la gente para cubrir los puestos". Pisani es un destacado maquinista y a pesar de ser Prefecto, asegura que sigue "metiendo mano". Cuando ingresó a Prefectura, hace 30 años, hice los 2 años de maquinista naval en Punta Alta, y después realizó cursos en la Bosch de Bombista y de Mecánica Diésel. "Pero la capacitación nunca termina. A medida que la fuerza va incorporando nuevas embarcaciones, se reciben cursos y talleres específicos", explica. "Campana creció mucho, y su Prefectura también. Luego de 20 años me encontré con 5 veces el equipamiento que el tenía cuando estuve acá. En el año ‘98 estaban sólo Siderca, el Muelle Fiscal y la Esso. Ahora se sumaron varias terminales portuarias y otra a inaugurar muy pronto. Es bueno que incremente el comercio. El país vive del comercio y nosotros estamos para cuidar eso, nacimos como fuerza con ese objetivo. Tenemos que mirar que los muelles se mantengan operativos, ver la regulación de la navegación en la zona para evitar incidentes que puedan perjudicar el desarrollo normal de esta zona, erradicando los buques que estén por debajo del estándar técnico requerido o que las tripulaciones no estén preparadas. Sobre todo cuando viene un buque extranjero. Está el Guazú, pero Paraná de las Palmas es una salida más directa al Canal Mitre. Lo fundamental es concentrarse en mantener libre la vía de navegación, que no haya ningún suceso que pueda llegar a cortarla", concluye.

LUEGO DE 20 AÑOS, EDGARDO PISANI REMARCÓ QUE EN SU REGRESO SE ENCONTRÓ CON “OTRA PREFECTURA" EN CAMPANA, CON MÁS PERSONAL (CUENTA ACTUALMENTE CON CERCA DE 130 EFECTIVOS) Y EQUIPAMIENTO QUE EN EL PASADO, CUANDO FUE EL RESPONSABLE DE LA CREACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.



En 20 años el equipamiento de Prefectura naval Campana creció cinco veces

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: