La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/ene/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mano 6 - Energía del Viernes 05/01/2018 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip







KIN Mano 6. La Mano, poder creativo, autorrealización, motivación. Caricia, sanación, acción, logros, hacer con las manos. La Mano en tono 6. El 6 es el ritmo interno de todo tu ser, la armonía natural del cuerpo. Poner los ritmos internos en total coherencia con los externos ¿Que quiero decir con esto? A veces el cuerpo necesita descansar, parar, desenchufar y la cabeza tiene que cumplir obligaciones y exige, pide levantarse, ir, hacer, correr, dar más, lo mejor. La Mano cuando se va de eje es totalmente exigente y no se conforma con nada, estas dos energía sumadas y fuera del centro pueden tenernos hoy al palo, sin respetarnos en absoluto, el cuerpo como una máquina que tiene que rendir y no se lo escucha. Esto es muy peligroso para la salud. El 6 pide moderación de ambiciones y deseos, Pido en tanto puedo y el cuerpo esta para hacerlo, si desoigo al cuerpo, el cuerpo se revela y enferma. El cuerpo nos para por la fuerza cuando se cansó de que la cabeza desoiga sus pedidos. Momento de SANAR, momento de ser coherentes entre lo que el cuerpo pide y la cabeza también. Lo que siento en mi interior en total armonía y coherencia con lo que muestro para afuera. Si en cuerpo necesita descansar, descanso. Si la mente necesita parar, paro. Somos lo que comemos, lo que decimos, lo que hacemos. Recuerden como es adentro es afuera y viceversa. No puedo decir que soy armónico y estoy trabajando sobre mi ser, e incorporo comida chatarra, no me ocupo de mi cuerpo, no escucho mis emociones, ni mis sentimientos, ni NADA. La armonía empieza por casa, y el cuerpo es nuestra primera casa. Excelente día para hacer manualidades, crear, hacer todo tipo de cosas donde las manos sean protagonistas. Reiki, Sello de médicos, sanadores, artesanos, La Mano acaricia y sana, o pega. OJO CON ESO, exigente, agresiva, autoritaria sin no encuentra el camino del medio, si se extrema. Acariciémonos el Alma, Sanemos cuerpo, espíritu, mente emociones, sentimientos. Excelente día además para chequeos médicos, intervenciones quirúrgicas, todo lo que tenga que ver con sanar esta todo dispuesto para que sea de la mejor manera posible, y más rápido. Pidan por su salud y la salud del que necesite, Eleven oraciones. Empecemos la dieta, desintoxiquemos, dejemos de fumar o cualquier habito nocivo, ¡Hoy se puede! Desata ataduras que te detiene en el pasado y avanza 2 casilleros y logra la salud deseada. Buen VIERNES DE SANACION para todos!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



