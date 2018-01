La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/ene/2018 Cuando pienses que en la vida te va mal...

Por Claudio Valerio







El hijo que muchas veces no limpia su cuarto y se pasa el tiempo viendo la tele, o jugando con la play, significa que... ¡Está en casa! El desorden que tengo que limpiar después de una fiesta, significa que... ¡Estuvimos rodeados de familiares o amigos! Las ropas que están apretadas, significa que... ¡Tengo más que suficiente para comer! El trabajo que tengo al limpiar la casa, significa que... ¡Tengo una casa! Las quejas que escucho acerca del gobierno, significa que... ¡Tengo libertad de expresión! No encuentro estacionamiento, significa que... ¡Tengo coche! Los ruidos de la ciudad, significa que... ¡Puedo oír! El cansancio al final del día, significa que... ¡Puedo trabajar! El despertador que me despierta todas las mañanas, significa que... ¡Estoy vivo! Los mensajes que recibo por mail y/o facebook, significa que... ¡Tengo amigos que están pensando en mí! Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires) recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



