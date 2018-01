La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/ene/2018 Cómo cuidarse de las quemaduras en la piel?







En investigaciones realizadas por la Fundación Benaim, los encuestados llegan siempre a la misma pregunta: ¿por qué si se sabe lo que no se debe hacer no se lo tiene en cuenta, por ejemplo, al tomar sol o jugar con pirotecnia? La piel, el mayor órgano del cuerpo "La piel consta de dos capas: la epidermis (más superficial) y la dermis (ubicada por debajo de la anterior). La epidermis está formada por varios estratos superpuestos y protege al cuerpo de las bacterias que se encuentran en el ambiente. La dermis da el apoyo a la epidermis y contribuye a mantenerla en buenas condiciones, permitiéndole regenerar sus células cuando agresiones leves las lesionan o las destruyen", indicó Pedro Bilyk Jefe del Departamento de Psicología del Centro de Excelencia para la Atención de Quemaduras (CEPAQ), Hospital Alemán. El especialista señaló que "cuando se produce una herida o una quemadura el equilibrio se altera" Las quemaduras La gravedad de las quemaduras está determinada por su extensión y profundidad. Así, cuando una quemadura es superficial (tipo A) solo se destruyen las capas epidérmicas, que se regeneran en un plazo de entre 7 a 12 días debido a la capacidad reproductiva de las células no dañadas por la lesión. En general no quedan secuelas como cicatrices o alteraciones visibles. "Si en cambio la quemadura es profunda, producida por agentes agresivos de gran intensidad como el fuego directo, inflamables u otros de igual naturaleza, o por el contacto prolongado con otros agentes (químicos), la destrucción de la piel es total y por lo tanto no hay posibilidad de recuperación espontánea", señaló Bilyk. (...) Llegó el verano Pileta o playa. No importa dónde, pero también en estos meses es habitual la exposición excesiva al sol y sin protección. Para evitar quemaduras, es aconsejable seguir estas sencillas recomendaciones: - Evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. - Aplicar cremas con factor de protección de por lo menos 30. - Aplicar el protector 30 minutos antes de exponerse al sol. - Si está en constante contacto con el agua, reforzar la aplicación. - Usar sombreros y anteojos para protección. Cómo reaccionar ante una quemadura Más allá de cuál sea el agente que produzca la quemadura en la piel, aquí una serie de consejos evitar complicaciones en el organismo: - Aplicar solamente agua fría o hielo (envolviéndolo en una gasa). - Proteger la zona con una gasa para evitar infecciones. - Nunca aplicar otros elementos como manzana, margarina, manteca, aceite, tomate, ungüentos, dentífrico, etc. - Si se formaran ampollas, nunca se las debe reventar. Y, en todos los casos, consultar en forma inmediata a un médico especialista.



