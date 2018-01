Identificaron al hombre que se quitó la vida en las vías del tren

José Manuel Arnes, de 48 años, era oriundo de San Nicolás. Aunque un familiar lo reconoció, no sabía en qué empresa trabajaba ni donde vivía. Por ello, la Policía sigue buscando datos de su estadía en Campana. El hombre que se suicidó en las vías del ferrocarril el miércoles fue identificado ayer: se trata de José Manuel Arnes, de 48 años de edad y oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás. Sin embargo, la Policía aún intenta dar con su paradero en nuestra ciudad, donde se encontraba trabajando desde hace algún tiempo atrás. Arnes fue reconocido por uno de sus hermanos que, notificado de la trágica noticia, viajó hasta Campana. La Policía logró dar con él luego de llamar al teléfono que el fallecido tenía escrito en un papel guardado entre sus ropas. Era de una abogada de San Nicolás que le estaba cursando los trámites de divorcio. Según explicó su hermano, Arnes no mantenía un fluido contacto con su familia. De hecho, solo sabían que se encontraba trabajando en Campana, pero no en qué empresa o rubro. Una posibilidad es que se desempeñase como trabajador vial, ya que tenía experiencia en el manejo de diversas maquinarias. Los pantalones que llevaba puesto al momento de su muerte -con bandas reflectivas naranjas- refuerzan la hipótesis. Arnes fue encontrado decapitado sobre las vías del ferrocarril a la altura de la estación. Su cuerpo no presentaba signos de violencia o resistencia. La autopsia tampoco encontró indicios sospechosos. Además, testigos presentes en la estación vieron como el hombre merodeaba la formación del tren y se dirigió hacia uno de sus extremos. La Policía solicita a los vecinos que puedan aportar datos sobre la estadía de Arnes en Campana, se acerquen a la Comisaría.

Hallan el cuerpo de un hombre en las vías del ferrocarril: Ocurrió ayer por la noche. Por su posición y la ausencia de elementos sospechosos, se trataría de un suicidio. Tendría entre 30 y 40 años. Vestía ropa de… https://t.co/6pQVZAXslE #LocalesPolicialesSociedad #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 4 de enero de 2018

Identificaron al hombre que se quitó la vida en las vías del tren

