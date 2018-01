ENTUSIASMADO. "PARA MÍ, QUE SOY DE CAMPANA, ES ALGO IMPORTANTÍSIMO. ES PUERTO NUEVO, EL EQUIPO DEL PUEBLO", EXPLICA MEDINA SOBRE ESTA OPORTUNIDAD.

Nacido y criado en nuestra ciudad, y formado en la Liga Campanense, el flamante entrenador de Puerto Nuevo no dudó cuando le surgió la posibilidad. "Nuestro objetivo es tratar de llegar al Reducido y vamos a dar todo nuestro esfuerzo para ello", señaló. Nació y se crió en el barrio Villanueva, aunque lleva 20 viviendo en Las Acacias. Sus inicios como entrenador fueron justamente en Villanueva, pero después pasó por Atlético Las Praderas, Campana FC y a finales del año pasado preparaba a Mega Jrs para disputar la Copa Federación 2018. "Pero bueno, me salió esta oportunidad y nadie la puede dejar pasar", asegura Hugo Medina (50 años). "Esta oportunidad" fue la posibilidad de dirigir la Primera División de Puerto Nuevo tras la salida de Carlos "Bocha" Hernández. "Para mí, que soy de Campana, es algo importantísimo. Es Puerto Nuevo, el equipo del pueblo. De chiquito me acuerdo en el estadio municipal ver pasar a tantos jugadores, ver el esfuerzo que hacían los hermanos Vallejos... Es un orgullo enorme", asegura Hugo en diálogo con La Auténtica Defensa. "Yo vengo de la Liga Campanense. Eso lo voy a recalcar siempre, porque me genera mucho orgullo que se hayan fijado en la Liga", remarca. De su experiencia en el fútbol liguista recuerda especialmente sus dos ciclos en Atlético Las Praderas. "Logramos dos campeonatos, un subcampeonato y disputamos instancias finales de Copa Federación. Les voy a estar eternamente agradecido, porque viví momentos muy lindos ahí", cuenta. Igualmente, Medina tiene claro que la Primera D es diferente a la Liga Campanense. Sin embargo, no se amilana. "Conozco la divisional, aunque ahora estoy profundizando todavía más la mirada. Es una categoría muy dura, pero eso no tiene que limitarnos. Vamos a tratar de armar un equipo fuerte que salga a la cancha a imponer respeto", adelanta "Galli". Su idea futbolística incluye "presionar mucho, pero con orden; tener variantes, que los jugadores lleguen por sorpresa y tratar de lastimar a los rivales antes de ser golpeado". Sobre esas cuestiones ya estuvo hablando con Ignacio Gómez y Norberto Silvero, quienes serán sus asistentes y conformarán el cuerpo técnico junto al preparador físico Gastón De Armas. "Pude observar varios partidos de la primera rueda, así que tengo una idea del material que hay. Tenemos un plantel ya formado y eso es una ventaja. Vamos a trabajar con la base que tenemos, aunque contamos con la posibilidad de sumar dos refuerzos. Por ahora estamos evaluando alternativas, especialmente para cubrir la partida de Germán (Águila), que era el goleador del equipo", analiza Medina, quien adelantó que sumará chicos de las Divisiones Juveniles de Puerto Nuevo y quizás también jugadores de la Liga Campanense. Por lo pronto, estos primeros días de trabajo serán de mucho análisis y de confirmar qué futbolistas siguen y quiénes no. Mientras tanto, habrá mucho trabajo físico a cargo del "Tonga" De Armas. "Tendremos una pre-temporada muy dura, porque queremos sacarle todo el jugo posible a las cuatro semanas que tenemos por delante antes del reinicio del campeonato", advierte Medina. "Nuestro objetivo es tratar de llegar al Reducido. Si logramos meternos en ese grupo, después pensaremos en tratar de terminar lo más arriba posible", explica. "Le pedimos al hincha que confíe en este grupo de trabajo, que vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que Puerto Nuevo esté lo más arriba posible", concluye quien, desde el jueves está al frente del plantel de Primera División del Auriazul.

DT de Puerto Nuevo:

Hugo Medina; "Es un orgullo enorme"

