Las matemáticas son un asunto serio. Las mejores pizzas son las de mozzarella y la mousse, de chocolate. Los nenes tienen que jugar con autitos y a los tres años hay que regalarles una pelota de las buenas, de cuero. Las nenas quedan bien con el pelo largo y nada de colores extraños en la vestimenta, el rosa, el verde y se sanseacabó! Los colegios mixtos son un retraso para la educación: hasta los diez años los chicos no debieran mezclarse. Las únicas carreras que vale la pena estudiar en la facultad son derecho, ingeniería o medicina. Las demás son pérdida de tiempo. A decir verdad, el estudio no sirve para mucho. Los mejores tipos que conocí hicieron la universidad de la vida. ¿Parejas homosexuales? Esas son cosas que heredamos de Estados Unidos, lo mismo que las drogas. En éste país no existía nada de eso. El sida es un invento, pura propaganda para que los laboratorios se llenen de oro. Mano dura, eso falta. En ningún lugar se vive como aquí, éste es el Paraíso terrenal... lástima los indios que lo arruinan todo. Y los negros. Y los paisanos. Y los chinos. Y las minas, que están todas locas. Y el gobierno. Y la prensa. Y usted, ¿todavía cree que el hombre llegó a la Luna? No se dio cuenta que la banderita esta flameando en dónde no puede haber viento? Así somos, crédulos e inocentes, por eso estamos muertos de hambre en el granero del mundo.

Desde el Estribo:

El cretino

Por Fabiana Daversa

