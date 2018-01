José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Ante la ya indisimulable caída de la imagen del presidente Mauricio Macri quién ha dejado de convencer con discursos que apelan a una irracional esperanza pero que no se condicen con la realidad que poco a poco está traspasando el enorme blindaje mediático que todavía lo protege, el gobierno ha modificado sus fallidos pronósticos, esta vez menos increíbles. Es así que "el mejor equipo económico de los últimos 50 años" ha cambiado las pautas de inflación y ahora dice que recién en el 2020 tendremos una inflación de un dígito, esto es al año siguiente que termine su mandato. Hasta ahora van perdiendo por goleada. Quizás por eso no se aclaró si con ellos ganando las próximas elecciones o durante el nuevo gobierno que lo suceda. Al haber sorteado con éxito las elecciones de octubre, incluso mejorando el resultado de las PASO, el gobierno de Cambiemos está decididamente en campaña para las presidenciales del 2019. En este sentido su gran preocupación es el conurbano bonaerense donde se encuentra el núcleo más duro de quienes votan al peronismo kirchnerista. Así, el pacto con los gobernadores significa un enorme aumento del dinero que recibirá la Provincia de Buenos Aires que seguramente se volcará en esa zona para tratar de romper ese núcleo duro. El nuevo tarifazo en el transporte apunta en igual sentido ya que los habitantes del conurbano son quienes toman, generalmente, tres o más medios de transporte. Recordemos que la reforma establece un mecanismo por el cual en el primer medio se paga el 100%, en el segundo el 50% y en los sucesivos el 25% del nuevo valor del pasaje que escalonadamente y hasta junio aumenta cerca de un 70%. Por ejemplo quienes toman para ir a trabajar a la CABA toman colectivo, tren y subte o nuevamente colectivo. Es decir, son quienes no van a sentir el aumento. No se trata de los más pobres, como dijo el ministro, sino quienes vivan más lejos, sin importar su poder adquisitivo. Este beneficio no implica una baja significativa de la recaudación ya que solamente el 11% de quienes utilizan el transporte público de pasajeros toman más de un medio. En un acto en el Parque Eólico Rawson, el presidente volvió a sorprender al decir "No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nietos la tengan que pagar", seguramente acongojado por encabezar un gobierno que ha tomado deuda externa neta por 61.664 millones de dólares, más de 10 por ciento del PIB y que una parte es a 100 años, Pero pudo superar su congoja y sus últimas palabras fueron "Estoy feliz". Dicho lo cual retornó a sus vacaciones en Villa La Angostura. En algo no se equivoca el presidente. No serán los hijos y nietos de los más ricos quienes pagarán la deuda que ellos generan para aumentar sus ganancias y fugar capitales sino, una vez más, los de las grandes mayorías populares, salvo que se produzca un verdadero cambio, esta vez para el lado de la justicia social, o sea en sentido contrario al actual.

Más de lo mismo

Por José Abel Perdomo

