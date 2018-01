P U B L I C





Alejo Sarna

Se cumplieron 185 años de la usurpación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte de la potencia colonial Británica, quien desconoció los principios de utispossidetis iure (lo que usted poseía usted poseerá) que marcó la formación de la fronteras de los países americanos que habían sido colonia europea, ignorando también los antecedentes previos al proceso de independencia como lo fueron las bulas papales de 1493 (bula inter caetera) que le habían otorgado a España el reconocimiento sobre las tierras colonizadas, las cuales no sufrieron protesta por parte de Gran Bretaña al momento de ser proclamadas. La geografía, la historia, el derecho internacional y el sentimiento nacional hacen de las Islas Malvinas un territorio indiscutiblemente Argentino, cuyo reclamo y defensa de la soberanía de las mismas se ha transformado en una de las pocas políticas de estado que los argentinos hemos podido sostener a lo largo de los años sin importar los sesgos ideológicos de los gobiernos, aunque si cada uno desde su impronta y desde su estrategia. Para la política exterior Argentina actual, que privilegia las relaciones comerciales con Europa en general y con Gran Bretaña en particular, la defensa de los derechos soberanos por las Islas Malvinas ha pasado a un segundo plano transformando una causa de unidad nacional en una causa secundaria para la diplomacia Argentina. Esto no solo lesiona seriamente el reclamo histórico por los derechos soberanos sino que además penetra en una causa para la cual la mayoría del pueblo argentino esta unificada en un solo objetivo, recuperar la Islas y reconocer a los ex combatientes que pelearon en la trágica guerra de 1982. En fin, si la idea es la unidad del pueblo Argentino, ¿qué mejor que profundizar políticas en donde la mayoría del pueblo se siente identificada, como lo es el reclamo por Malvinas? El reclamo por Malvinas es un símbolo de la unidad de los argentinos en pos de lograr objetivos y perseguir intereses. Si quienes dicen querer la unidad del pueblo, no entienden la gravedad de reducir los reclamos por los derechos soberanos, la tan anhelada unión se va a seguir postergando. Alejo Sarna / Lic. en Ciencias Políticas

Opinión:

El reclamo por Malvinas como política de Estado

Por Alejo Sarna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: