En julio del 2015, en plena campaña electoral, el actual Intendente quien por esos días era precandidato sostenía junto a su equipo en La Autentica Defensa: "En menos de un año los campanenses podr{an empezar a disfrutar de la nueva costanera". Pasados dos años de gestión, no sólo no existe modificación del paseo costanero, sino que además ha empeorado. Hablaban de reciclado de la vieja estación, hoy en peores condiciones que en julio del 2015. Una obra que podían concretar en menos de un año decían. Claro en el medio de estos dos años aparece un proyecto que no sabemos si el actual intendente tenía en cuenta: "Estación Campana", publicado por el diario Clarín el 18 de septiembre de 2016, donde si bien parte de las tierras ociosas pasan a manos del Estado comunal, el proyecto prevé negocios mixtos es decir que parte de esas tierras serán explotadas por capitales privados. En noviembre de 2016, Marcos Peña llegaba a Campana a confirmar el proyecto. El 40% de las tierras serian ejecutadas por privados y el propio intendente, que tuvo que descartar su proyecto electoral de julio de 2015, reconocía que no había otra forma de llevar adelante mejoras en la costanera, contrariamente a lo que sostenía antes de ser gestión. Hoy no sabemos en qué estado está el proyecto que llevaría a la privatización los terrenos ferroviarios y hasta de nuestra vieja estación. Lo que si tenemos claro es que lxs vecinxs de Campana, que no pueden sostener una cuota de un club privado, no tienen acceso al río que durante los días de calor se ponen en riesgo muchas vidas y otras tantas se pierden en el viejo recreo de Río Lujan que este verano ya comenzó a cobrarse víctimas fatales. Campana por supuesto no cuenta con un lugar de acceso público al río que permita de forma segura la práctica de la recreación acuática. Ni siquiera un club con piletas públicas como propusimos desde Patria Grande en 2015 cuando veíamos la inviabilidad de los proyectos presentados por quienes luego serían gobierno. Hablábamos del CEMUDEP (centro municipal de deportes), que no solo contemplaba las piscinas públicas sino el estímulo a diversas disciplinas deportivas, la contención desde el deporte a jóvenes, adultos mayores y a cada vecinx en general. También proponíamos que la vieja estación sea sede del mercado comunitario que cada vez se hace más necesario. Promoviendo que el paseo costanero además sea el lugar de encuentro de las familias de Campana sea también el lugar donde puedan darle pelea a la crisis económica que se ha agudizado y generar empleos tan necesarios en estos días. Quizás esas tierras que esperan destino puedan ser un buen lugar donde implementar estos proyectos. Aunque claro no es negocio para nadie salvo para lxs vecinos de Campana. De todas formas lo dejamos como propuesta. Quizás alguna vez lxs Campanenses hagamos negocio. Mauricio Villanueva / Movimiento Popular Patria Grande

Opinión:

Paseo costanero; ¿Hacemos negocio?

Por Mauricio Villanueva

