8 consejos para mantener los riñones sanos

El agua es fundamental para que nuestros riñones funcionen correctamente. Es muy importante que tomemos unos 2 litros al día. También podemos incluir jugos y otros alimentos hidratantes Los riñones son unos órganos que se encuentran en la parte baja de la espalda. Son los responsables de producir la orina, eliminar residuos tóxicos, regular el agua del cuerpo, equilibrar los minerales y ácidos del cuerpo, además de mantener la presión arterial bajo control. Su función es fundamental para el organismo. Todo esto se puede ver alterado cuando los riñones se intoxican o tienen fallos en su funcionamiento. Por esto, es muy importante cuidar de estos órganos y adoptar un estilo de vida saludable que garantice su salud. Comer-saludable El consumo de comida rápida, alimentos refinados y azúcares sobrecarga de tareas a los riñones y afecta su funcionamiento, ya que estos son los responsables de metabolizar las toxinas que se van acumulando en el cuerpo. Es muy importante evitar este tipo de comidas y adoptar una dieta saludable que incluya frutas, verduras, cereales y alimentos con alto contenido de fibra. Hacer ejercicio Tener un peso saludable también es determinante para tener unos riñones sanos y en buen funcionamiento. El ejercicio físico es la forma más eficaz de quemar grasa, bajar de peso y mantener el organismo saludable. Lo ideal es practicar, por lo menos, 30 minutos de ejercicio al día, combinando ejercicios cardiovasculares con rutinas de fuerza. Controlar los niveles de colesterol Las personas que sufren de colesterol alto tienen mayor riesgo de sufrir daños o problemas renales. Reducir los niveles de colesterol puede contribuir a mejorar los casos de insuficiencia renal y, de paso, previene los problemas de hipertensión que son comunes en aquellos que sufren de los riñones. Tomar suficiente líquido Muchos de los problemas en los riñones se producen como consecuencia de la deshidratación. Para estos órganos es muy importante recibir una adecuada hidratación ya que es la que le permite funcionar correctamente. No hay una cantidad de agua exacta por persona, pero se sabe que aquellos que hacen actividad física o viven en climas cálidos deben incrementar su consumo. Evitar medicamentos y drogas Abusar de los medicamentos de venta libre puede ser perjudicial para los riñones a mediano y largo plazo. Los antiinflamatorios y analgésicos en exceso causan daño renal y otros problemas de salud que pueden llegar a ser irreversibles. Por esta razón, se recomienda que se consuman solo bajo fórmula médica y en dosis mínimas. Las drogas ilícitas también afectan los riñones y otros órganos vitales del cuerpo. Sin duda, es otra razón más para evitarlas. No fumar: El consumo de cigarrillo puede causar cáncer de la laringe, la faringe, la vejiga, el estómago y los riñones. Además, el riesgo de daño renal y cáncer es mayor en caso de fumar y sufrir de diabetes, hipertensión u obesidad. Evitar el consumo de sal La sal es un ingrediente que está presente en la mayoría de cocinas del mundo, por no decir en todas. Este condimento, que se utiliza en millones de recetas, es el causante de muchos problemas de salud, incluyendo el daño e insuficiencia renal. Varias investigaciones han demostrado que las personas consumen al día más del doble de la dosis recomendada y las consecuencias se vuelven evidentes a mediano y largo plazo. Es muy importante reducir el consumo de sal y evitar aquellos alimentos que la contiene en grandes cantidades. En lugar de esto, se pueden utilizar otras especias saludables como el orégano o la pimienta.



8 consejos para mantener los riñones sanos

