Planeta Visuti

Mario Pasabán, líder de la banda Mongo Aurelio Visuti, promete segundo disco para este verano. Claro que para entender la actualidad, es indispensable el pasado: la gesta de la escena del rock con todas sus expresiones en la zona, donde Visuti podría ser un padrino honorario. Estoy yendo al bunker, la casa del Negro Visuti. En la radio del auto suena Pity Alvarez cantando "Niña del Tilcará" de Intoxicados, y siento que es una señal: la entrevista ya comenzó. Es que algo de simbiosis hay entre estos dos músicos, cada uno en su propio mundo, tratando de luchar con los demonios que los persiguen, para luego derramar algo de locura en el escenario. Si definimos "underground" como algo paralelo a la cultura oficial, Visuti encaja a la perfección. Casi no hay material grabado y subido a Internet después de más de 30 años de carrera. Sólo existen un EP en Spotify y algunos videos de recitales en YouTube que no son fáciles de encontrar. Sin embargo, Visuti influyó a una gran cantidad de músicos que integraron e integran la escena de Campana y Zárate. Sus recitales suelen ser un recurrente motivo de encuentro de varias generaciones que se cruzan en la búsqueda de volver a sorprenderse. Bienvenidos al universo Visuti. Espero que lo disfruten y vuelvan pronto. Cómo empezó todo Eran los 70´s y la música no era tan fácil de conseguir como hoy. Visuti todavía era Mario Pasabán, y sus amigos eran el grupo de chicos que vivían en la cuadra, en el barrio Banco Provincia. Algo lo diferenciaba: mientras el resto estaba armando partidos de fútbol, a él lo llamaba la música. Entonces, muchas veces se escapaba con una radio de bolsillo, "de esas enfundadas en cuerina blanca", y se la llevaba al campo para intentar sintonizar alguna estación de música. Los fines de semana pedía radiograbadores prestados a sus conocidos: quería escuchar todo lo que pudiese y grabar cualquier cosa que le gustara, acumulando casettes que aunque no tenían el mejor sonido, atrapaban algo de fantasía sonora. Pero quien lo introdujo al rock de lleno fue uno de los chicos del barrio. Se había mudado a Buenos Aires con la familia y venía de visita de vez en cuando cargado de vinilos e instrumentos. Mario estaba fascinado. Pasaban madrugadas escuchando discos y así, un día le prestó el primer instrumento: un bajo eléctrico. Inmediatamente buscó profesor y le sacó las primeras notas. Quería tocar lo que tocaban los Beatles, Creedence o los Rollings, quería caminar sobre las bases del rock n´roll. La chispa se encendió y así las ganas de componer canciones, armar una banda y salir a tocar. Luego de algunos intentos fallidos, los primeros pasos fueron con "Las Ratas Calientes" y luego vino "Darwin y sus mandriles", banda punk basada en los Pistols y Los Clash. Ahí conoció a Jóse Alvarez, quien lo acompañaría en el resto de sus proyectos: "Jóse era re pendejo cuando empezamos a tocar. El no entendía nada: yo andaba de pantalón de cuero, los pelos de todos colores… él me conocía, pero nunca habíamos hablamos: me tenía miedo". Ya eran los 80´s y la escena trash local replicaba a los bares de mala muerte de Manchester: ambiente pesado, escupitajos, peleas basadas en la rivalidad entre Zárate y Campana, casettes pirata que corrían de mano en mano y bandas floreciendo por todos lados. Mongo Aurelio Visuti comenzaba a gestarse. Experiencia Visuti Salvo Jóse, compañero fiel en el bajo, los músicos de Mongo Aurelio fueron cambiando según las épocas: "Cada uno arma su programa", explica. Pero también habla de los derroteros de la vida de Visuti. Entre historietas y pasajes oscuros, traiciones y cambios de domicilio forzoso, la vida lo fue llevando por distintos lugares alternando la mayoría de las veces entre Zárate y Campana. Así tuvo que ir rearmando y resurgiendo para ir afrontando sus demonios: "La vida te da nociones para conocerte a fondo. Supe lo que es perderlo todo y ser conciente de no tener nada". Nunca se llevó bien con la rutina, "…Cometarsa asesina…", canta Visuti en "UOM", una festejadísima perla de su extenso cancionero. "Esa la hice en fábrica, me decían que estaba loco. Tiempo después me encontraban por la calle y me daban la razón: los habían tenido trabajando 12 horas por un salario mínimo y después los habían echado". Para escapar de la rutina fabril, el Mongo le ponía nombres a las máquinas, inventaba canciones, asustaba con locuras simuladas a sus compañeros de trabajo. Un poco de fantasía para escapar del encierro. Pero una cosa que pocos saben es que también pasó un año y medio estudiando en un conservatorio de jazz en CABA, mientras trabajaba en fábrica. Finalmente, el desgaste le ganó a las ganas pero la música estaba siempre como faro. La banda se consolidaba entre ensayos en el bar Carlos V los viernes a la noche y músicos que se incorporaban, muchos de ellos dando sus primeros pasos en la música junto a Visuti. La historia del nombre de la banda es alucinante:"Estábamos en Zárate con Andy Buchanan (fallecido), fui a pedir una cerveza y él a su vez pidió otra. –Que la pague Mongo-, dije yo, -Que la pague Aurelio, dijo él, y así tomamos cuatro cervezas de arriba", cuenta riendo. "Y el Visuti es por la actriz Maria Aurelia Bisutti, que trabajaba en las películas que miraba mi vieja por las tardes en la tele. Un día buscamos donde vivía y fuimos hasta su casa en Palermo, tocamos la puerta y le preguntamos si quería ser la madrina del grupo. No tuvo problema. Nos preguntó de dónde éramos y nos pasó su teléfono..." Visuti y la tecnología La música en Visuti significa una vía de escape, una constante forma de sorprenderse y realizarse. "Cada vez que agarro la guitarra hago un tema, esa es mi magia", asegura. Mientras hablamos, el anfitrión musicaliza: "The selecters", "Madness" y "The B-52", bandas under de los 80´s pero que todavía suenan frescas me ayudan a entender de donde saca Visuti su sonido. "En Internet –explica- paso horas buscando música que hace años no escuchaba y me costaba mucho encontrar". Y hablando sobre la tecnología, destaca la facilidad con que se graba hoy en día: "Antes no se grababa porque era demasiado caro, no nos daba el cuero. Ahora, con la ayuda de Chester (Estudio Chesterland, CABA) estamos empezando a grabar". Así, el nuevo disco contiene temas ya conocidos por los devotos de Visuti: "son todos temas del viejo repertorio, temas movidos, mezcla de funk, reggae, ska y rock. Quiero agotar y grabar todo ese material para empezar a grabar lo nuevo. Lo lindo es que hacés un disco y ya querés hacer el otro. Es un vicio que te mantiene vivo", dice y cuenta que también, entre otros proyectos, está ElectroVisuti, donde mezcla sonidos y sintetizadores que prometen ver la luz en el próximo invierno. Algo de material ya está en Spotify. Habrá que estar a la expectativa para saber cual será el próximo as que saque de la manga.

