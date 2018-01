"Campana Punto Verde" continúa todos los martes en la plaza España

De 9 a 12:30 pueden acercar residuos reciclables (plásticos, papeles, y metales, entre otros), pilas y baterías en desuso.

El programa "Campana Punto Verde", impulsado por la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio, continúa todos los martes en la plaza España del boulevard Dellepiane.

Junto a la Feria de Productores Locales, el stand se ubica de 9 a 12:30 con el propósito de recibir materiales potencialmente reciclables. Se suspende en caso de lluvia.

Allí, personal municipal recibirá plásticos, papeles, cartones, metales, vidrios y telas, como así también pilas y baterías en desuso. Todos los residuos deberán estar limpios, secos y de ser posible, separados.

En este marco, el intendente Sebastián Abella se acercó el pasado martes al stand con la finalidad constatar e interiorizarse en los trabajos que allí realizan semana a semana.

No obstante, si bien hay materiales que son potencialmente reciclables, no se recepcionan debido a que no hay mercado para comercializarlos, tales como el telgopor, envoltorios plásticos (galletitas, fideos, golosinas) y films. Tampoco se reciben lámparas fluorescentes ni vidrios rotos.

"Campana Punto Verde" funciona desde septiembre del 2015, con muy buena respuesta por parte de los vecinos. En 2017 se logró recuperar aproximadamente 8.600 kilos de residuos reciclables, lo que suma unos 15.000 kilos desde su inicio.

"Agradecemos la participación y colaboración constante de los vecinos, que cada semana se toman el tiempo de separar sus residuos", señalaron en la Subsecretaría de Medio Ambiente, al tiempo que informaron que se pueden acercar los productos reciclables a dependencia municipal ubicada en Alberdi 1580 -y Ruta 6- de lunes a viernes de 8 a 16.