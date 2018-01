Concejales del Pj-Unidad Ciudadana recorrieron barrio Lubo recogiendo diferentes reclamos

"Vamos a estar cerca de los vecinos para representar sus reclamos y visibilizar sus demandas", expresaron los ediles peronistas. Los aumentos de los servicios públicos, la reformar previsional y la falta de trabajo fueron algunos de los temas planteados. Durante la mañana de ayer, los concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana recorrieron el Barrio Lubo y dialogaron con vecinos y comerciantes sobre los problemas que aquejan a uno de los barrios más populosos de nuestra ciudad. "La mayoría de los comerciantes nos transmiten preocupación por la situación económica que están viviendo: aumentos constantes de precios y caída de las ventas en un contexto de presión impositiva creciente y servicios públicos impagables", expresó Osvaldo Fraticelli. "Un almacén pequeño en la calle Namuncurá paga 12 mil pesos de luz, este aumento feroz de tarifas viene a fundir cualquier comercio familiar", ejemplificó. Romina Carrizo, por su parte, comentó que dialogó con un grupo de jubiladas y jubilados "indignados por el saqueo que significó para ellos la reforma laboral". "Es una reducción totalmente injusta en sus salarios que ya se habían visto afectados por el aumento de los medicamentos, y el ajuste de las prestaciones de PAMI, y la tremenda inflación acumulada desde la asunción de Macri. Ellos van a ser una prioridad en nuestra agenda legislativa, ante el silencio y la complicidad del oficialismo, desde el intendente a los concejales macristas, frente al ajuste y el saqueo a los jubilados, vamos a impulsar la creación herramientas que asistan a los que ya no les alcanza para vivir dignamente", explicó. En cambio, José Insausti dedicó su visita al barrio a conversar con jóvenes, trabajadores y desocupados. "Es preocupante que desde el gobierno se crea que todo está bien, cuando apenas en unas cuadras la mayor demanda que recibimos es la falta de trabajo, especialmente en los más jóvenes. Es imprescindible poner en marcha mecanismos de capacitación en oficios, aprovechar la capacidad instalada en nuestra ciudad con los Centros de Formación Profesional y las Universidades para poder ofrecer mano de obra especializada a las Pymes y que sea el propio Estado quien motorice la creación de empleo joven de calidad, y no mano de obra fácil de precarizar", manifestó. Sobre esta actividad, que mostró al bloque PJ-Unidad Ciudadana activo aún en tiempos de receso legislativo, la concejal María Soledad Calle expresó: "Tuvimos una primera etapa donde atravesamos un proceso de autocrítica, indispensable y necesaria, que nos llevó a asumir los errores y defender los aciertos del pasado. Ya pasaron dos años, y hoy nuestra tarea es aportar a la construcción de un proyecto que, con anclaje en las ideas peronistas, proponga a nuestros vecinos la oportunidad de retomar las sendas de un desarrollo inclusivo, que nos contenga a todos y que permita realizar el proyecto de vida que cada uno elija para sí y para su familia. En este camino, es indispensable estar cerca de los vecinos, representar sus demandas y defenderlo de la injusticia cotidiana a la que pretende acostumbrarnos el macrismo. El proceso de unidad que estamos viviendo en el peronismo y en todo el campo popular es un impulso fenomenal, ya no se trata de resistir a la defensiva, se trata de resistir y construir, de resistir y proponer, de resistir y realizar, de resistir ya no estando quietos, sino de resistir y a la vez avanzar".

LOS CONCEJALES FRATICELLI, INSAUSTI, CARRIZO Y CALLE, DIALOGANDO CON UN COMERCIANTE DEL BARRIO.





COMERCIANTES MANIFESTARON SU PREOCUPACIÓN POR LAS ALTAS FACTURAS DEL SERVICIO DE LUZ. RECLAMOS POR DESBORDES DE CLOACAS EN EL BARRIO DIGNIDAD Los concejales peronistas también se hicieron eco del reclamo de desbordes cloacales en el barrio Dignidad. "Este es un problema histórico, desde la construcción del barrio. Sin embargo, en el año 2016 el Intendente Abella anunció una inversión millonaria, de casi 5 millones de pesos, para dar una solución definitiva al reclamo de los vecinos. Habiendo entregado la obra sin licitación a una empresa que no es de Campana, que además fue denunciada por volcar residuos cloacales a la barranca, y malgastando millones de pesos, hoy los vecinos viven en medio de un olor nauseabundo. Y en estos días de calor, los niños siguen jugando entre el agua infectada y la calidad de vida lejos está de hacerle honor al nombre del barrio y posibilitar que se viva con dignidad", explicó Fraticelli. "Los vecinos se organizaron para reclamar, utilizaron la banca abierta, y siguen siendo ignorados. Es imprescindible que la respuesta llegue pronto", reclamó el edil mientras los vecinos le enseñaban las deficiencias en la obra y las consecuencias que sufren.



Reclamos por desbordes de cloacas en el barrio Dignidad



Concejales del Pj-Unidad Ciudadana recorrieron barrio Lubo recogiendo diferentes reclamos

