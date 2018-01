Barrio Dálmine Nuevo: Récord de derroche en la calle Santiago del Estero

Son once columnas de alumbrado público en el barrio Dalmine Nuevo que no se apagan desde hace por lo menos 10 años. Así lo asegura Teresa, una vecina que llamó a nuestra redacción. Una fotocélula cuesta $125. La calle Santiago del Estero nace sobre Av. Mitre, paralela a Ruta 6, en el barrio Obrero, y muere sobre Jacob, en el Dalmine Nuevo. El problema surge a partir de la Buenos Aires, hacia Jacob: son poco más de 300 metros. Ahí, la Santiago del Estero describe una de las características curvas que le dieron el mote de "El Chorizo" al barrio. Una vecina, Teresa, llamó a nuestra redacción para que lo veamos con nuestros propios ojos y damos fe: salvo por cortos períodos de tiempo que las fotocélulas de corte han funcionado normalmente, 9 columnas de alumbrado público a vapor de sodio hace por lo menos 10 años que no se apagan ni de noche… ni de día. Lo cierto es que podrían ser un par de años más perfectamente, pero otros vecinos consultados tienen la certeza de que son al menos 10. También están seguros de haber bajado los brazos y no saber a quién más dar aviso. "Tal vez, si nos toca la reconversión de vapor de sodio a LED, se solucione el problema", agrega Teresa con tono de resignación mientras convida un mate en la calurosa mañana sabatina. A esas 9 columnas sobre Santiago de Estero, se le suman 2 más sobre Jacob, mano hacia la ruta, que pertenecen al mismo tendido de alumbrado a vapor de sodio, así que son 11 en total. Y ya que estábamos, peinamos el barrio con nuestro móvil y descubrimos otras luces encendidas en pleno día: 2 rebeldes sobre Dorrego y otras 2 sobre Buenos Aires que, no sabemos cuándo, empezaron a competir por el insólito récord barrial. Nobleza obliga: Teresa prometió que nos llama ni bien las reparen. En "Mercado Libre", una fotocélula electrónica hasta 2000W para todo tipo de lámparas, apta para iluminación pública y con 12 meses de garantía, cuesta $125 la unidad.

Insólito récord en “El barrio Chorizo": los vecinos de la calle Santiago del Estero están resignados a que las luces se mantengan prendidas.



