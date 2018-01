El jugador campanense del Dinamo Zagreb es pretendido por Eduardo Coudet para reforzar la defensa de La Academia. Desde su partida a Croacia para jugar en el Dinamo Zagreb en 2014, el nombre del defensor campanense Leonardo Sigali (30 años) resurge en cada mercados de pases del fútbol argentino. Y en esta oportunidad no fue la excepción, aunque parecería ser que el 2018 sería el año del regreso para el "Oso". Es que el jugador de nuestra ciudad, con pasado en las divisiones inferiores de Defensores de La Esperanza y Villa Dálmine, estaría muy cerca de arreglar su arribo a Racing Club, que se convertiría en su cuarto equipo en nuestro país (ya jugó en Nueva Chicago, Lanús y Godoy Cruz de Mendoza). No es la primera vez que el zaguero campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007 es pretendido por La Academia. Ya había sido buscado en el verano del 2017 cuando el DT del club era Diego Cocca. Ahora, el nuevo entrenador de la institución es Eduardo "Chacho" Coudet y al parecer lo desea con mucha fuerza. Tal es así, que el ex Rosario Central se acercó a nuestra ciudad durante las Fiestas para convencer al defensor. Luego de que el campanense rechazó la primera oferta que se le hizo a la distancia, Coudet no aflojó y viajó para lograr persuadirlo. Y ahora la sensación es otra. De hecho, Sigali ya habría hablado con el entrenador del Dinamo Zagreb para manifestarle su decisión de volver al país. Y sólo le restaría negociar su salida con el presidente del club, aunque ello no se trataría de un trámite sencillo: hace tres meses renovó por dos años con el Dinamo, por lo que Racing (que ya tendría todo arreglado con Sigali, económicamente hablando) debería acordar condiciones con el equipo croata. Racing ya selló la incorporación de Neri Cardozo (ex Boca Juniors y Monterrey de México) esta semana y espera hacer lo propio con el defensor de nuestra ciudad en los próximos días.

Foto: Archivo.



Campanenses de Primera:

Leo Sigali, muy cerca de Racing

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: