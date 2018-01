También conocida como Cuzco o Qosqo, Cusco es capital arqueológica de América. Fue la ciudad principal del Imperio Inca, considerada por los mismos como "Ombligo del mundo". Era el centro vital del milenario Tahuantinsuyo (Imperio de los Incas) y en la actualidad es la ciudad más universal del Perú por ofrecer gran riqueza arquitectónica y espiritual. La antigua capital del imperio Inca fue adornada por los españoles con palacios, plazas e iglesias para convertirla en la actualidad en la principal ciudad turística de Perú. Tal cantidad de monumentos la ha llevado a ser conocida como la "Roma de América", y quizás por ello fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Entre sus atractivos y alrededores destacamos: Plaza De Armas: es el corazón del Cusco moderno. Un lugar lleno de restaurantes, tiendas, iglesias y edificios de la época de la conquista española. Es aconsejable visitar la plaza de día y de noche para ver la diferencia en los ambientes nocturnos y diurnos, además del encanto de ver los edificios iluminados de noche Catedral de Cusco: Ubicada en la Plaza de Armas, la Catedral de Cuzco es el principal templo religioso de Cusco. Fue construido con piedras traídas de Sacsayhuaman y se tardaron más de 100 años en edificarla (entre 1560 y 1664). Sacsayhuaman: A 2 km al norte de Cusco se localiza esta fortaleza Inca única en el mundo. Considerada la mayor obra arquitectónica de los Incas, fue edificada durante su mayor apogeo entre los siglos XV y XVI. El exterminio de los nobles Incas se llevó no solo sus vidas, si no el conocimiento de cómo fue edificada esta fortificación. El lugar también cuenta con el agregado de tener unas fabulosas vistas panorámicas naturales de la ciudad de Cusco. Qorikancha y el Convento de Santo Domingo: Qorikancha, conocido como el Templo dorado (sus paredes estaba recubiertas por láminas de oro), es la base sobre el que fue construido el convento de Santo Domingo. Anteriormente fue el centro religioso, político y geográfico de Cuzco. El Convento de Santo Domingo se localiza encima del templo de Qorikancha. Finalizado en 1633, fue muy dañado por un terremoto en 1650 pero que por casualidades de la vida no causó ningún daño al antiguo templo Inca. Valle Sagrado de los Incas: es una mezcla de restos arqueológicos, pueblos indígenas y variados paisajes de montaña. Dado sus inmejorables condiciones para la agricultura, este valle también fue elegido por los colonizadores españoles, dejando una mezcla multi-cultural todavía hoy visibles. Es una de las zonas más tradicionales de los Andes Peruanos, que ha integrado el turismo sin perder ni una pizca de su identidad. Ollantaytambo: A 90 km se ubica este imprescindible sitio arqueológico. Ejemplo típico de la planificación urbana de los Incas, los cuales eran unos verdaderos genios a la hora de confeccionar sus calles y terrazas agrícolas. Sus dimensiones y altura son asombrosos. Sus decenas de escalones parecen que nos van a llevar al mismo cielo. Una vez arriba podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas del Valle Sagrado y de la propia ciudad. Esta zona también es famosa por ser uno de los puntos de partida del Camino Inca, en dirección a Machu Picchu. Machu Picchu: Es el santuario inca por excelencia, una de las siete nuevas maravillas modernas del mundo y el destino más visitado en Perú. El lugar sorprende con su impresionante y conservada arquitectura, y con una energía que contagia al visitante. Fue construida en el siglo 15 y abandonada por los Incas un siglo después con la llegada de los conquistadores españoles. Uno de los principales atractivos es el Templo del Sol, muy cerca a la cumbre de la ciudadela. También encontramos el Templo de las Tres Ventanas el cual se encuentra en la Plaza Sagrada. Estos templos probablemente fueron utilizados para las observaciones religiosas ya que cumplían un rol en el mantenimiento del calendario Inca. El Templo del Cóndor fue diseñado en semejanza al ave del mismo nombre que era considerado también un dios. Este lugar posiblemente fue utilizado como un lugar de castigo y prisión ya que un túnel subterráneo cercano al templo podría haber conducido a una prisión. Visitar el Intihuatana es desde donde se puede apreciar la ciudadela en toda su magnitud. El Intihuatana probablemente sirvió como un lugar sagrado o de sacrificios durante el solsticio de invierno. Los investigadores también creen que tenía un significado especial ya que podría haber tenido la función de un marcador astronómico o sistema de calendario que se utilizó para marcar el paso del tiempo. El Waynapicchu es la Montaña (o también llamado Hayna Picchu) ofrece una vista panorámica de la grandeza de Machu Picchu y es también el lugar donde se encuentran otros centros arqueológicos de menor jerarquía. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

