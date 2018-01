P U B L I C





Comenzando ya el nuevo año nos hacemos esta pregunta. ¿Volver a empezar?. Si tuvieses la oportunidad de volver al pasado, ¿Qué cambiarías? Muchos al oír esta pregunta pensamos rápidamente en aquello que hicimos mal en el año que pasó o aún más atrás, en lo que nos causó dolor y en las consecuencias de una mala decisión que hasta hoy vivimos. Dios nos dio la suficiente inteligencia para lograr cosas impresionantes, pero como seres humanos tenemos límites, no podemos arreglar una telaraña destrozada y tampoco podemos devolverle a una mariposa una de sus alas rotas. Él dijo: "lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios" (Lucas 18:27) Lamentablemente no tenemos la posibilidad de volver en el tiempo, como seres humanos no podemos borrar nada de lo que hicimos y que nos causó sufrimiento, vergüenza o dolor y mucho menos borrar el daño que le hicimos a otras personas, pero ¿cuánto anhela el hombre arrepentido poder reparar lo que hizo?. Dios es soberano y logra aquello que para el hombre es imposible; Él puede borrar nuestros errores y con ello nos da una oportunidad para volver a empezar. "Pero yo, por ser tu Dios, borro tus transgresiones y no me acordaré más de tus pecados" (Isaías 43:25) Las palabras "No tiene solución" no valen nada, cuando Dios interviene, quizás no se pueda volver a vivir el momento en que te equivocaste pero ¡Sí!, Él puede perdonarte y ayudarte a hacer mejor tu presente y futuro, puede restaurar a quien lastimaste y darte la oportunidad de pedir perdón y ser perdonado. Si te equivocaste y has tomado muchas malas decisiones, Dios puede ayudarte y darte esa oportunidad que necesitas para volver a comenzar, solamente debes estar dispuesto a aceptarlo en tu corazón, pedirle perdón a Él y esto te convertirá en una persona nueva, con capacidad de hacerlo. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!" (2 Corintios 5:17) Cristo puede marcar en tu vida personal un antes y un después, no te quedes quieto viviendo sumido en el pasado y en el pecado, si sabes que necesitas una oportunidad para volver a comenzar, búscala en Dios, porque solamente Él puede darte lo que necesitas para resurgir. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Quieres tener un nuevo comienzo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Volver a empezar"

Por Luís Rodas

