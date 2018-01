En esta entrega mostramos las importantes y reveladoras respuestas dadas por Giorgio Bongiovanni durante una conferencia realizada en la ciudad italiana de Gubbio en el 2017. De manera certera y con una aguda precisión, Giorgio va revelando al público y a la humanidad entera, verdades espirituales escondidas por los potentes y en este caso por los vértices de la iglesia. Preguntas del público y respuestas: Público: Hoy con el tema de los 100 años, del cumplimiento de los 100 años, de la profecía de Fátima, del 13 de Octubre de 1917, tú has escrito un importante mensaje, a fines del año pasado,¿ puedes tu ahora en vivo, dar una explicación, un comentario, sobre la importancia de estos 100 años, y sobre qué cosas significan para el futuro de nuestra humanidad? Giorgio: el mensaje de la Señora de Fátima creo que es un profecía compartida en el Apocalipsis, donde el apóstol Juan habla de la Señora vestida de Sol, que son las apariciones de la Virgen, y Fátima es el corazón, porque es la revelación, la síntesis de todas las apariciones de la Virgen. Cumple un milagro físico, visible a todo el mundo, humildemente voy a incluir también el mío, porque lo he recibido en Fátima, entonces son dos milagros, el del 13 de Octubre a los pastorcitos, y otro quizás sea menor, pero no menos importante, que es lo que viví y vivo en mi cuerpo, que en verdad todo el mundo lo ha visto, que anuncia la próxima venida de Cristo y la apostasía de la iglesia Católica, donde el poder temporal de la iglesia será destruido, ¿por qué hay obstinación en esconder una parte del secreto de Fátima?... no es porque el vértice de la iglesia, los papas tengan miedo de que la gente no entienda, el problema es porque deben dejar inmediatamente con consecuencias inimaginables el poder temporal, que significa que si mañana el papa Francisco revela la parte secreta del secreto de Fátima, en parte ya revelado... debe inmediatamente, vender todo el patrimonio de la Iglesia, y darlo al pobre, el sacerdocio se transformara en un sacerdocio franciscano, la iglesia no podrá mas dispensar el diezmo hacia los sacerdotes, que es legitimo, pero el sacerdote deberá vivir de limosnas, es decir la oferta de miles y millones conservada por la iglesia en la banca del Vaticano deben ser transferidas a las asociaciones humanitarias, el patrimonio de la iglesia inmobiliario, que es el más rico de Italia, de decenas de centenas de miles de millones de euros, debe ser vendido y donado a las asociaciones que se ocupan de la infancia y de los que sufren. El vaticano deberá transformarse en una "casilla" que puedan entrar miles de personas, pero vacía, una pared, un tabernáculo de confesión de madera, en síntesis, si la iglesia posee 500/600 miles de millones de euros de patrimonio, debe reducirlo a solo un millar de euros, que siguen siendo mucho, pero el mínimo para una iglesia formada por centenares de miles de sacerdotes, 500 mil millones donarlos, lo que significa que personas potentes con Tarsicio Bertone, mafioso y criminal, cardenal del vaticano que vive en un piso de 700 mts2, en Roma, que cuesta 20 millones de euros, debe irse a vivir en un monoambiente e 40mts2, porque la Virgen en el secreto de Fátima, ordena a la iglesia católica de desnudarse de todos los bienes, para escapar de Satanás, entonces si yo soy el vértice supremo del vaticano, digo que en el secreto de Fátima la Virgen intima a la iglesia a desnudarse de todos los bienes, mantener lo necesario, mínimo, para escapar de Satanás que se ha anidado en el interior de la iglesia, y si después no lo hago, ¿cómo le explico a la gente? esto es porque no será revelado nunca, a menos que un papa, ojala sea este papa Francisco, se deshace de los bienes de la iglesia, de todo, casi de todo. porque la iglesia debe ser pobre, lo dice el papa todos los días, "yo quiero una iglesia pobre", pero querido padre, con 500 mil millones de euros no es pobre, pobre significa que va con el sombrero en mano, y pides la limosna, esto ha dicho Cristo, nos guste o no, yo vivo de ese modo, voy con el sombrero en la mano de mis amigos, y pido ayuda, siempre, desde hace 30 años, no me falta nada, ni la computadora, pero voy pidiendo con el sombrero en la mano, no hago negocios con el mensaje de Cristo. Público: Gracias Giorgio. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

Giorgio Bongiovanni



La Voz del Águila:

Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Gubbio, Italia (Ultima Parte)

