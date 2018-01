Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 07/ene/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 07/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Automovilismo:

C Automovilismo:

Nasser Al-Attiyah, en autos, y Sam Sunderland, en motos, se quedaron con la primera etapa. Hoy se disputa la segunda. El qatarí Nasser Al-Attiyah y su copiloto francés Matthieu Baumel (Toyota Gazoo) y su par británico de motos Sam Sunderland (KTM) ganaron este sábado la primera etapa del rally Dakar 2018, entre Lima y Pisco. Al-Attiyah, quien conquistó las ediciones de 2011 y 2015, impuso un tiempo de 21 minutos 51 segundos para ganar el primer especial de la prueba, de 31 km sobre terreno arenoso. Segundo llegó a 25 segundos el sudafricano Bernhard Ten Brinke y tercero a 34 segundos el peruano Nicolas Fuchs, ambos del equipo Borgward. Por su lado, el británico Sam Sunderland (KTM), defensor del título, ganó con un tiempo de 20 minutos 56 segundos en motos, aventajando en 32 segundos al francés Adrien Van Beveren (Yamaha) y en 55 segundos al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). "Hemos alcanzado rápidamente a Peterhansel. Hemos estado por algunos minutos detrás de él y nos hemos dicho vamos", dijo el copiloto del qatarí, Baumel, quien celebró la habilidad de Al- Attiyah en terreno incaico. "tenemos una pequeña ventaja". El actual bicampeón del rally Dakar, Stéphane Peterhansel, de Peugeot, perdió 2:15 minutos y terminó en el undécimo lugar. "No tuve un buen feeling. El sol estaba fuerte, no podía ver el otro lado de las crestas de las dunas. Preferí mantenerme seguro", argumentó. Mientras tanto, Sébastien Loeb (Peugeot) finalizó el tramo a más de 5 minutos 37 segundos de distancia del líder debido a una falla en sus frenos y llegó vigesimonoveno. "Por suerte solo fueron 31 kilómetros", expresó el francés, que busca ganar por primera vez el Dakar en su tercera y última participación en la legendaria prueba. "¡Hice la etapa sin frenos! íCero frenos!" agregó, sin saber donde "se generó el problema". "Sin frenos es verdaderamente una mierda", concluyó con bronca. Después de sólo tres kilómetros Loeb tuvo que jugar con su caja de velocidades, enlentecer el ritmo en las cumbres de las dunas, para evitar lo peor. LOS ARGENTINOS En autos, el argentino Lucio Álvarez (Toyota), quien reapareció en la competencia, fue séptimo, mientras que Orlando Terranova (Mini) quedó 14º y Alejandro Yacopini (Toyota) terminó 17º esta primera etapa. En motos, el argentino mejor clasificado fue Franco Caimi (Yamaha) en 7º lugar, a 1m30s de la punta. En tanto, Kevin Benavides terminó en el 10º puesto, a 1m52s del líder. LOS CAMIONES La división de los camiones de la 40ª edición del Rally Dakar, que recorre Perú, Bolivia y Argentina, la encabeza el checo Ales Loprais, con un Tatra. En la segunda colocación, a 22 segundos, está el Renault del holandés Martin Van Den Brink y 29 segundos de ventaja al Kamaz al ruso Eduard Nikolaev, que integran el podio inicial de esta edición del Dakar. El argentino, Federico Villagra, junto a sus compañeros Ricardo Aadrian Torlaschi y Adrian Arturo Yacopini se ubicaron 21 tras haber sufrido una falla eléctrica que lo retrasó 15 minutos.

GANADOR EN LAS DUNAS. El qatarí Nasser Al-Attiyah y su copiloto francés Matthieu Baumel (Toyota). Pablo Copetti fue 3º en Cuatriciclos El argentino Pablo Copetti, que compite con un cuatriciclo Yamaha que cuenta con la asistencia del campanense Carlos Devesa, terminó tercero en la clasificación de la primera etapa del Rally Dakar que se puso en marcha ayer en la ciudad de Lima. El piloto se mostró conforme al finalizar el recorrido que separaba Lima de Pisco, tras un duro trayecto de dunas profundas en territorio peruano."Está todo bien. Comenzó la adrenalina de la carrera", aseguró. Los quads tuvieron en la punta al chileno Ignacio Casale (Yamaha), campeón en 2014, con un tiempo de 27 minutos y 32 segundos. En segundo lugar se ubicó el ruso Sergei Kariakin, a un minuto de distancia. Copetti, por su parte, quedó a una diferencia de 2 minutos y 59 segundos del líder. La segunda etapa, que se correrá hoy, será Pisco-Pisco con un especial de 267 kilómetros, en un trayecto que el 65 por ciento será arena.

