Piel seca: como cuidarla en verano

La piel seca se caracteriza por falta de hidratación, se irrita con facilidad, pierde elasticidad, aparecen arrugas y grietas, sensación áspera, sensible a los agentes externos como los cambios de temperatura o contaminación, luciendo un rostro sin vitalidad, es por esto que necesita ciertos cuidados específicos para mantenerla saludable. Los rayos del sol, el uso de aire acondicionado y de jabones impropios para su piel podrían influir sobre el aumento de la sequedad y la falta de brillo, no sólo en el rostro, sino en otras partes del cuerpo. El hecho de beber líquidos durante el día es un acto primordial para mantener hidratada la piel, es importante nutrirla, comenzando por beber agua constantemente -convertir ese hecho en un hábito-, optando por una alimentación rica en alimentos naturales como frutas y verduras, consumir vitaminas A y C ayuda a mantener hidratada la piel. Dejaremos algunos básicos e importantes consejos que se debe tener en cuenta en esta época del año o, mejor dicho, para todas las etapas del año, sólo que en verano debe preocupar aún más por los rayos solares, la piscina, la playa y los cambios de temperatura que afectan de cierta forma a la piel. Cuidados principales durante el verano. Protector solar: Escoger un protector para cada tipo de piel (grasa, seca o mixta) con SPF 30 o superior, el uso de protector es fundamental para toda época del año, aplicarlo cada 3 horas es buen consejo. Maquillaje: Antes de maquillar el rostro, recordar hidratar la piel. Debe utilizar bases fluidas o mousse, evitar bases en polvo. Los productos que utilice deben ser suaves para que no dañen la piel, porque la piel seca es delicada. Los labiales mate resecan los labios, es mejor opción los cremosos e hidratantes, bálsamos y brillos labiales. No olvidar sacarse el maquillaje antes de dormir. Optar por la rutina de la limpieza facial, luego una crema hidratante, durante la mañana el rostro lucirá mejor. Limpieza facial: Limpiar el rostro durante la mañana y la noche, su rostro lo agradecerá.? Al momento de limpiar, evitar el agua caliente. Ésta daña la piel porque la irrita, resecándola aún más. Por ejemplo, cuando uno se da un baño y al salir la piel está reseca debido a la alta temperatura del líquido. En consecuencia, siempre es bueno darse un último remojo con agua más fría. Optar por productos suaves, que no eliminen el sebo de la piel (porque la piel al perder grasa se torna a reseca). El agua termal o la leche virginal son buenas opciones. Evitar utilizar productos con alcohol, porque es un factor para resecar la piel. Hidratación: Utilizar cremas hidratantes durante la mañana y antes de dormir, el aceite de almendras es bueno para hidratar la piel. Así, durante la noche el rostro recobra hidratación que ha perdido durante el día por el sol, el viento y la humedad. Alimentación: Las verduras y las frutas (ayudan a recuperar el agua), las vitaminas (evitan el envejecimiento) y beber agua son fundamentales para combatir la piel seca. Con el pasar de los días notará su piel más tersa, suave y sin resequedad, si elige que el agua sea constante en sus días. Generalmente se requieren 2 litros diarios (8 vasos diarios aprox). Otro punto importante es que luego de sumergirse en la piscina o el mar hay que limpiar el rostro, porque la sal y el cloro tienden a resecar la piel. Patricia González.

Piel seca: como cuidarla en verano

