Rincón Tuerca

PINTAR: El Fiat Uno está listo para pintar en el taller de Juan Sbarra y el mismo tras la finalizaron del mismo por parte del Gusty Martinez llegará al taller de la calle Urquiza donde su dueño Sergio Giordano se encarga de armar el auto para hacer la temporada en la categoría Alma. UNO: Ya quedó confirmado que en el arranque del año en los chasis del Regional se hará con un solo auto y Gastón Fernandez tendrá a cargo este vehículo en el equipo que va a continuar con la misma estructura. DETERMINAR: A propósito de los chasis del Regional los dirigentes de la categoría en la última reunión determinaron que el calendario será de diez carreras y está la intención de visitar el autódromo de Concepción del Uruguay. PROBAR: El mes de enero está siendo utilizado para Eric D´Amario pruebe con el auto para la clase Promocional de Alma donde armaron con Juan Muñoz un binomio para correr todo el año con la atención total del auto por parte de Diego Fangio que además aporta sus conocimientos. COMPETENCIAS: Gustavo Mazzi desde su condición de dirigente de la categoría Pako hizo saber en nota televisiva que este año harán diez competencias de las cuales cinco serán en el kartódromo de Zárate. CONTINUAR: Con dos campeonatos ganados en su paso por el karting donde decidió continuar Marcelo Ferrand además de seguir con el mismo equipo lo hará en la misma clase dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus. SUPERAR: Parece ser que Jorge Irizar va a volver a correr con su Cupecita este año pero primero deberá superar la contención familiar que le tiene prohibido subirse al auto de competición y por esto el petiso anda tratando de negociar y aún dicen no logro el objetivo deseado. ASEGURAR: Maximiliano Civitarese asegura estar este año en la clase dos de Alma con el Fiat Uno con la motorización de Sebastián Colombo y el chasis a cargo de Juan Sbarra donde tiene la intención de hacer la mayor cantidad de carreras. MALESTAR: Fausto Ciaponi ya demostró que tiene muchas condiciones para correr y pelear campeonatos pero el mayor escollo que se le presenta al talentoso joven son las actitudes de mamá Noelia que ante algún problemita escolar lo deja fuera de competición antes el malestar de todo el equipo. Que no cunda el pánico! PINTURA: Gonzalo Conti ya tiene avanzado el tema de la pintura en el auto de carrera y ahora deberá avanzar con otros temas para tener el nivel competitivo que se pretende para en algún momento alcanzar la posibilidad de correr. RETORNO: No muchos saben la intención de Adrián Chiorazzo que adquirió un karting en su momento y esta evaluando volver a correr pero en una categoría de tierra. Por el momento no definió en cual pero está evaluando donde será su retorno a la alta competencia. DESPEDIR: Días atrás Alejandro Ferraro realizó un asado en su casa para despedir el año con su equipo y estuvo acompañado con los hermanos Emma donde quedó establecido la continuidad en la categoría Rally Federal. NUEVO: Un nuevo campeonato obtuvo Gastón Gasperi en karting dentro de la categoría Kart Plus sumando otro más a los ya obtenido con la motorización de su hermano Mariano que demostró su capacidad. DEMOSTRAR: Luego de los demostrado en el ámbito escolar siendo la más destacada de Campana debe ser difícil prohibirle correr en karting a la señorita Gallo donde sus padres Silvestre y Natalia tendrán que abalar los gustos de la niña. Cuando prueba? PROBANDO: En la semana previa a la navidad el piloto Sebastián Abella estuvo probando un TC 2000 en el autódromo platense donde quedó conforme ante su incursión con un auto de "tracción" delantera y ante la adquisición de datos pudo establecer un buen tiempo para tal escenario. TERMINAR: Parece que la Cupecita de Osvaldo Gallo está terminada y lista para correr, así lo hizo saber su propietario que aún no tiene confirmado ante una carrera si va su hijo como piloto o el propio Colorado estará al mando de la misma. Lo concretó es que los muchachos y están para la alta competencia. VER: De cara a lo que será el inicio de un nuevo campeonato de karting el piloto anda viendo con quien estará este año, llamase chasista como motoristas porque se le está haciendo difícil que lo quieran atender ante las dudas que va dejando donde estuvo. La gente que es mala y comenta. OBRAS: Sigue avanzando en forma muy rápida las obras en el autódromo de San Nicolás que podrá contar con categorías de nivel nacional y desean inaugurarlo este año para tener actividad contando además con los zonales que también podrán participar allí. PREMIOS: El circulo de periodistas deportivo de Zárate entregó los premios reconociendo a todos los deportivos de su ciudad y en materia de automovilismo los ganadores fueron en autos con techo Ignacio Tártara y en karting Diego Brugues, el primero campeón en el TC Regional y el segundo campeón en la categoría Pako. DEBUTAR: Dicen que este año debuta en karting y lo están esperando para saber si será tan competitivo como se muestra desde abajo del karting. Será un piloto local a seguir. TRES: Cerró un buen año desde su condición de Motorista Mauro Santucho que en su taller armando los motores para los karting obtuvo tres campeonatos y un sub campeonato en la Categoría Kart Plus demostrando que está en un buen nivel el robusto armador. TIEMPOS: Aunque el auto lo alquiló Diego Vaño para correr en la clase dos del Turismo Pista y estar el auto con toda la pimienta para arrancar este año su dueño Mariano Raina no está con los tiempos ni con la necesidad de correr al menos en este momento. Que conste en acta. PAGAR: Cuentan que Emiliano Rivero-Rivero está dentro del equipo de competición de karting de Santucho y adeuda un asado a todo el grupo y si bien el muchacho aseguró haberlo pagado en una carrera, todos siguen reclamando el pago del mismo que aún al parecer no tiene fecha. VISITAR: Como siempre visitar el taller de Juan Sbarra es encontrarse con varios autos que allí se atienden para categorías como el Turismo Pista y la categoría Alma donde este año la mayoría tiene su piloto asignado y se trabaja de cara a lo que vendrá a partir de febrero. CONTINUAR: Todo indica que Diego Fangio continuará otra temporada en la categoría Alma con las mismas intenciones de volver a pelear otro campeonato en la Copa Master con la atención total del auto por su cuenta. GIRAR: Don Juan Carlos Rizzo sigue trabajando en el auto que reconstruyó pero en los detalles finales para salir a girar en cualquier momento junto a su nieto por las calles de nuestra ciudad y disfrutar de un gran esfuerzo que llevo bastante tiempo. VACACIONES: Ya se van acabando las vacaciones para los hermanitos Garrido que deberán emprender los entrenamientos de cara a los próximos campeonatos de motocross enduro y tanto Marcos como Julián se muestran contentos del retorno a la actividad. JUGUETE: Marcelo Hilo es poseedor de un auto muy particular y nuestro personaje radicado en el barrio Ariel del Plata suele sacarlo a la vereda donde le hace un mantenimiento que le lleva toda la mañana. Sin dudas es su juguete preferido. ASEGURAR: Matías Covello aseguró en rueda de amigos que está yendo al gimnasio para ponerse en forma y empezar a probar con su moto de cara al arranque del próximo campeonato de Motocross en la categoría MX del Norte. PENSAR: En reciente nota televisiva Federico Tettamanzi sosprendió cuando dejó entrever que está pensando seriamente en adquirir una moto para sumarse al mundo del motocross y empezar a correr este año. Por el momento está en la etapa de conseguir la moto. Lo acompañará papá Alberto? DEFINIR: No está definido el futuro de Lucas Dobladez que si bien quiere continuar en la alta competencia debe decidir donde: en karting, en la promocional o en la clase dos de Alma. Por el presente está desojando la margarita y buscando un presupuesto acorde. DEMOSTRAR: Días atrás Eric D´Amario demostró sus condiciones gastronómicas al realizar un suculento asado donde el muchacho no dejó faltar nada ante comenzales pesados como Rodriguez, Santucho, Guerra, Adum y Muñoz que no dejan pasar una y son muy efectivos a la hora de c comer. Sin duda prueba superada para los quince invitados. INVITADOS: Quedó confirmado que la primera fecha del año para la categoría TC Mouras contar con pilotos invitados como aconteció el año pasado así lo hicieron saber los dirigentes de la misma. ABOCARSE: Todo indica que este año Leandro Dominguez se abocaría a correr en el motocross enduro donde formaría parte del equipo de German Henze y la idea es poder hacer todo el calendario. DEMOSTRAR: Fran Clerici demostró que en los karting de alquiler pudo superar a sus rivales y ganar la competencia que corrió con sus amigos, el hijo del campeón de Alma Don Guillermo tampoco estaba enterado que el nene a veces hace cosas del padre. Mirá vos!! ENCAMINADO: Marcos Trosero tiene todo encaminado para correr en motocross en el exterior donde tiene dos propuestas que el yerno de Rivero desea concretar para seguir en su carrera ascendente en el mundo de las dos ruedas. Por el momento se entrena pensando en estas competencias.

