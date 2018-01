La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/ene/2018 Chocó en Ruta 6: simularon querer ayudarlo y le desvalijaron el auto







Ocurrió luego que un Toyota Etios golpeara un Megane y se incrustara contra una columna de alumbrado frente a San Cayetano. Posteriormente, un Ford Falcón impactó a un Fiesta que, de milagro, no atropelló a un efectivo policial que ordenaba el tránsito tras el primer accidente. En la madrugada del domingo, el conductor de un Toyota Etios perdió el control en la Ruta 6 a la altura del barrio San Cayetano, impactó a otro auto desde atrás y se incrustó contra una columna de alumbrado público. Sin embargo, el drama del hombre no terminó allí: mientras aguardaba la asistencia médica, vecinos de los alrededores le desvalijaron el auto, dejándole apenas los documentos a unos metros de distancia. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 horas, cuando el vehículo japonés se desestabilizó luego de pasar el salto de nivel del puente ubicado en el kilómetro 76, mano a la ciudad de Zárate. Producto de la involuntaria maniobra, el Etios golpeó a un Renault Megane dentro del cual viajaba una familia hacia sus vacaciones en la provincia de Misiones. Sus ocupantes terminaron todos metidos en un zanjón lateral a la ruta, que por fortuna se encontraba sin agua. Ninguno resultó herido. En tanto, el Etios chocó de llenó contra una columna del alumbrado del parterre central de la autovía, quedando "enroscado" tras el impacto. Milagrosamente, su conductor fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital Municipal San José solo con una posible fractura de costillas y traumatismo de cráneo. El cinto de seguridad y el airbag evitaron males mayores. No obstante, antes de su derivación al nosocomio local, debió ver cómo personas de los alrededores le robaban sus pertenencias. En un primer momento simularon querer ayudarlo, retirándolo de la cabina del auto y recostándolo a un costado, pero finalmente comenzaron a llevarse sus pertenencias. Horas más tarde, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, regresaron para coronar la tarea haciéndose con el estéreo. La documentación del rodado fue hallada a unos 50 metros del lugar del accidente. POLICÍA SE SALVÓ DE MILAGRO Las consecuencias de este accidente produjeron otro que casi le costó la vida a un efectivo de la Policía bonaerense. Ocurrió cuando el sargento Capovila se encontraba realizándole señas a los conductores para que bajaran la velocidad al aproximarse al sitio del primer siniestro. Pero un Ford Falcon, que circulaba a gran velocidad, hizo caso omiso, chocó a un Ford Fiesta que sí había ralentizado su marcha y se le vino encima al efectivo, que de milagro reaccionó saltando del otro lado del guardrail. El Falcón no se detuvo nunca y se dio a la fuga en dirección a la vecina ciudad de Zárate.

EL HECHO OCURRIÓ EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO.





EL TOYOTA QUEDÓ ENROSCADO CONTRA UNA COLUMNA DEL ALUMBRADO DE LA RUTA 6. LUEGO FUE ASALTADO.





ANTES DE IMPACTAR LA COLUMBA, EL TOYOTA ETIOS PERDIÓ EL CONTROL Y CHOCÓ A UN RENAULT MEGANE QUE TERMINÓ EN UN ZANJÓN AL COSTADO DE LA AUTOVÍA.

#Dato terrible choque en ruta 6, San Cayetano a Zárate, 4,40hs Etios pierde el Control, hace despistar a un Megane que viajaba una familia (ilesos) Etios impacta columna de alumbrado, conductor con fractura de costilla y golpes, le roban todo. Traslada Bomberos móvil 43, CP 22666 pic.twitter.com/SJSZs5OBcK — (@dantrila) 7 de enero de 2018 #Dato en el choque del Etios a la madrugada lo sacaron del auto al herido antes que llegue policía y Bomberos y le robaron todo, tiraron el documento a 50mts. Cuando se retiró el movil policial a las 9, después que vino Científica, le robaron el Stereo y tuvo que volver policía pic.twitter.com/Z6O7rAwXdw — (@dantrila) 7 de enero de 2018

