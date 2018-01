P U B L I C



Ocurrió ayer. Bomberos lograron que el fuego no pasé a viviendas linderas. Una casa ubicada sobre Capilla del Señor, casi esquina Alberti, quedó completamente destruida a raíz de un incendio ocurrido ayer por la tarde. Su construcción, con membrana y madera en el techo, ayudó a la propagación de las llamas y, por ello, las pérdidas fueron totales. Incluso debió ser derribada una pared del inmueble. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Campana que logró controlar el fuego y, además, evitar que alcanzara las viviendas linderas (la casa que se incendió está ubicada en la parte posterior de un terreno que cuenta con otra que sería la principal). Afortunadamente, no se registraron heridos, dado que al momento de iniciarse el siniestro (del cual no se señalaron las probables causas) no se encontraba nadie dentro de la casa. En el lugar, además del móvil 36 de Bomberos Voluntarios, también se hizo presente personal policial.

EL INCENDIO DESTRUYÓ UNA CASA EN CAPILLA DEL SEÑOR Y ALBERTI.

EL FUEGO TOMÓ RÁPIDAMENTE LA PRECARIA CONSTRUCCIÓN, CUYA DESTRUCCIÓN FUE TOTAL.



Un incendio destruyó una casa en Capilla del Señor y Alberti

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: