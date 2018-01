Para el FMI, el dólar debería aumentar 25%

El Fondo Monetario Internacional advirtió que el tipo de cambio real en la Argentina está atrasado y recomendó subirlo en ese porcentaje para bajar el déficit de las cuentas externas. La divisa estadounidense cerró ayer en $19,34. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el tipo de cambio real en la Argentina está atrasado y recomendó subirlo 25% para bajar el déficit de las cuentas externas. Según el informe del organismo, el tipo de cambio real está sobrevalorado en un rango de 10 a 25 por ciento, "comparado al nivel implícito por fundamentos de mediano plazo" de la economía argentina. El análisis del FMI fue elaborado en diciembre pasado, es decir si medir el impacto de la reciente suba entre principios de ese mes y los primeros de este año, de orden del 10%. Para alcanzar el valor que quiere el FMI el billete norteamericano debería pagarse alrededor de 22 pesos, mientras que ayer, al cierre del mercado, se ubicaba en 19,34, es decir 2,6 pesos por debajo de la recomendación del organismo internacional. Según el FMI, el peso argentino está un 20% sobrevalorado respecto del promedio de los últimos 20 años y dijo que después de las devaluaciones del 2015 y 2016 y la medidas toadas por el gobierno"el tipo de cambio real se fue apreciando regularmente, debido a la entrada de dólares por colocación de deuda que estabilizó el tipo de cambio nominal, mientras que el diferencial de inflación se amplió". FRIGERIO: "NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE UNA CORRIDA CAMBIARIA" "Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central. Son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo", dijo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que "no hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria" si el Banco Central decide este martes bajar la tasa de interés de referencia. "Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central. Son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo", dijo el funcionario en declaraciones televisivas. El mercado financiero esperaba este lunes que el Banco Central recorte mañana en unos 200 puntos básico la tasa de interés de referencia que en la actualidad está en el 28,75%, por lo que algunos inversores podrían irse al dólar. Si se da un fuerte aumento de la demanda, el precio local del dólar podría mantener la tendencia alcista que mostraba este lunes en el mercado de cambios porteño y acercarse o superar los 20 pesos. Frigerio dijo que no hay una devaluación sino sólo "una volatilidad" del tipo de cambio acorde a que el precio del billete verde lo fija el mercado financiero sobre la base de muchas variables.



Para el FMI, el dólar debería aumentar 25%

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: