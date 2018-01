"Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central. Son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo", dijo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que "no hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria" si el Banco Central decide este martes bajar la tasa de interés de referencia. "Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central. Son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo", dijo el funcionario en declaraciones televisivas. El mercado financiero esperaba este lunes que el Banco Central recorte mañana en unos 200 puntos básico la tasa de interés de referencia que en la actualidad está en el 28,75%, por lo que algunos inversores podrían irse al dólar. Si se da un fuerte aumento de la demanda, el precio local del dólar podría mantener la tendencia alcista que mostraba este lunes en el mercado de cambios porteño y acercarse o superar los 20 pesos. Frigerio dijo que no hay una devaluación sino sólo "una volatilidad" del tipo de cambio acorde a que el precio del billete verde lo fija el mercado financiero sobre la base de muchas variables.



Frigerio: "No hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria"

