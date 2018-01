El plantel se reencontró ayer en el predio Doble 5 de Loma Verde tras el descanso del domingo. Esta semana culminará con un amistoso el sábado frente a Lanús. Sin grandes novedades, el plantel de Villa Dálmine inició ayer su segunda semana de entrenamientos de esta pretemporada de verano que está llevando adelante con vistas a la segunda mitad del campeonato del Nacional B. Luego del descanso del domingo, los jugadores se reencontraron ayer en el predio Doble 5 de Loma Verde para seguir trabajando en la parte física bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva. Y en la continuidad de lo planificado, hoy proseguirán con la pretemporada con una jornada en el estadio de Mitre y Puccini, donde además de la parte física también se intercalan ejercicios con pelota camino a lo que será el primer amistoso de este año, el próximo sábado 13 frente a Lanús como visitante. En cuanto a la actualidad del plantel, los nombres son los mismos que iniciaron los entrenamientos el pasado miércoles, con el agregado del mediocampista Marcos Rivadero (ex Belgrano), quien se sumó para reforzar el equipo Violeta. El delantero Santiago Giordana, quien tenía una oferta de Brown de Adrogué, finalmente no pasará al Tricolor y, por el momento, continuará en Villa Dálmine. De la misma manera, también sigue el defensor Cristian González, quien podría buscar un cambio de aire para tratar de conseguir los minutos que todavía no ha tenido en el conjunto de nuestra ciudad (sólo fue suplente en dos partidos). Además del encuentro ante Lanús, De la Riva ya tiene confirmados otros tres amistosos: - Miércoles 17 frente a Tigre en Campana - Sábado 20 frente a San Telmo en Campana - Miércoles 24 frente a Almagro como visitante En tanto, el sábado 27 realizaría un último partido de preparación antes de lo que será su primer encuentro oficial del año, el viernes 2 de febrero como visitante frente a Instituto de Córdoba. EL PLANTEL VIOLETA Arqueros: Martín Perafán, Sebastián Blázquez y José Castellano. Defensores: Franco Flores, Federico Acosta, Nicolás Cherro, Cristian González, Marcelo Tinari, Renzo Alfani, Juan Celaya, Marcos Martinich, Lucas Medina y Leandro Sapetti. Mediocampistas: Renso Pérez, Horacio Falcón, Gonzalo Papa, Ramiro López, Federico Jourdan, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Marcos Rivadero, Claudio López, Leonardo Cisnero, Franco Costantino y Federico González. Delanteros: Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana, Juan Manuel Mazzocchi, Francisco Nouet y Favio Durán.

HOY EN CAMPANA. EL PLANTEL TRABAJARÁ ESTE MARTES EN MITRE Y PUCCINI.



Nacional B:

Villa Dálmine inició su segunda semana de entrenamientos

