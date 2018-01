En motos comanda Sam Sunderland, mientras que el argentino Kevin Benavides es su escolta. En cuatriciclos, Copetti fue tercero y se mantiene en la misma posición en la general. Mientras que en camiones, el cordobés Federico Villagra ganó la etapa.

El qatarí Nasser Al- Attiyah (Toyota) ganó este lunes la tercera etapa del Rally Dakar- 2018 y el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) trepó al liderato de la clasificación general de autos.

Al-Attiyah, quien ya había ganado el sábado la primera etapa, hizo este lunes un tiempo de 3 horas 9 minutos y 8 segundos para el especial de 295 km de la etapa de 501 kilómetros que unió las ciudades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona, en Perú.

Segundo llegó Peterhansel a 4:05 minutos y tercero el español Carlos Sainz a 5:47 minutos.

El francés Sébastien Loeb (peugeot) arribó a 8:34 del vencedor y quedó a 10:11 minutos de su compañero de equipo Peterhansel en la general.

Al-Attiyah, bicampeón del Dakar (2011 y 2015), con su victoria de este lunes trepó al tercer lugar en la clasificación a 7:43 minutos de Peterhansel La etapa estuvo marcada por el incendio del Toyota de los argentinos Alicia Reina y Carlos Pelayo, que logaron salir ilesos.

El cuarto especial, de 330 km, se disputará hoy martes alrededor de la ciudad de San Juan de Marcona.

MOTOS: BENAVIDES ES ESCOLTA

Con su Honda, Kevin Benavídes fue escolta del ganador 2017 en motos, Sam Sunderland, en la tercera etapa de este Dakar y quedó segundo en la general.

El argentino es el mejor representante de Honda y está a 4m38s de Sunderland en la clasificación general. Luego finalizaron Toby Price, con KTM, seguido por la Honda de Ricky Brabec y la Husqvarna del campeón mundial, el chileno Pablo Quintanilla.

"Fue una muy buena etapa. En especial en lo físico. Encontré arena blanda y dura. Estuvo complicado. En una duna me enterré, pero pude sacar la moto. Después tuve una pequeña caída. Y sobre el final la navegación estuvo complicada, no encontraba un way point, pero ahí pude marcar un gran ritmo", comentó Benavídes a Carburando.

Por otra parte, el mendocino Franco Caimi (Yamaha) fue 14º en la etapa de hoy, a 10m56s, y se ubica 10º en la clasificación general.

Luciano Benavídes, hermano menor de Kevin, quedó 20º en la etapa y en la general, con una KTM.

CUATRIS: COPETTI ESTÁ 3º

Con su cuatriciclo Yamaha (asistido por el campanense Carlos Devesa), el argentino Pablo Copetti fue 3º en la tercera etapa del Dakar 2018 y se mantiene también tercero en la General.

La etapa fue ganada ayer por Ignacio Casale (Yamaha Raptor 700), quien es el líder de la General. Ayer aventajó al peruano Alexis Hernández (Yamaha).

CAMIONES: TRIUNFO DE VILLAGRA

El cordobés Federico Villagra, al comando del camión Iveco del equipo argentino YPF Infinia Diesel, junto a Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi, logró ayer el triunfo parcial que entró en los grandes logros de los representantes de nuestro país en el Dakar.

De esta manera, el "Coyote" quedó 2º en la general a 8m58s del líder, el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz).