Mitre (SdE): El conjunto santiagueño ya confirmó sus tres refuerzos para la segunda mitad de campeonato (pudo sumar uno más por la lesión de Nelson Benítez). Los que se incorporan al Aurinegro son: el defensor Hugo Silva (ex Fénix y Atlanta), el mediocampista Daniel González (ex Fénix, Godoy Cruz y San Martín de San Juan) y el delantero Franco Olego (ex Instituto y All Boys). Nueva Chicago: Con José Serrizuela como nuevo DT (reemplazó a Facundo Argüello), el Torito incorporó a Leonel Núñez (ex Argentinos e Independiente) y Jorge Valdez Chamorro (ex Lanús y GELP). En cambio, en Mataderos ya no están Matías Vera (pasó a San Lorenzo) y Federico Fattori (a Temperley). Santamarina: Ángel Prudencio (ex Defensores de Villa Ramallo) fue oficializado como primer refuerzo. Y negocia por el delantero Roberto Moreira Aldana (está en Ferro). En tanto, confirmó cuatro bajas: los mediocampistas Agustín Cardozo y Sebastián Balmaceda y los delanteros Braian Guille y Federico Martínez. Deportivo Morón: El equipo que dirige Walter Nicolás Otta confirmó la incorporación del delantero uruguayo Mauricio Alonso (ex Villa Dálmine). Deportivo Riestra: Además de la baja de Jonathan Herrera (es refuerzo de Ferro), también sufrirá las bajas de Luis Quiroga (a Defensores de Belgrano) y Fernando Joao. Los Andes: Incorporó al volante uruguayo Hamilton Pereira, ex jugador de Tigre y Sarmiento de Junín, entre otros. El enganche Gabriel Sanabria (ex Villa Dálmine) y el delantero Osvaldo Miranda no serán tenidos en cuenta por la dupla técnica conformada por Darío Pérez y Gabriel Lobos (suceden a Sergio Rondina). Guillermo Brown (PM): El volante Emanuel Moreno (ex Douglas Haig y Los Andes) es refuerzo del conjunto de Puerto Madryn.

IMAGEN ILUSTRATIVA.



Breves: Nacional "B" al día

