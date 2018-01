El comercio, ubicado en Colectora Sur al 1500, presentaba irregularidades edilicias y de estado de la mercadería, informaron desde el Municipio. Se decomisó y desnaturalizó lo incautado en los sectores de carnicería y fiambrería. El Municipio, ante irregularidades continuas y rutinarias, lleva a cabo exhaustivas inspecciones en diversos comercios de la ciudad. Como resultado de estas tareas, se clausuró preventivamente un supermercado chino. Personal de la Dirección General de Inspección y de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, se hizo presente en el comercio ubicado en Colectora Sur al 1500 del barrio La Josefa para constatar su funcionamiento. En el lugar se encontraron una gran diversidad de irregularidades edilicias. Además, se halló en exhibición mercadería que no cumplía con las normas de salubridad indicadas para su comercialización. Otra de las infracciones estuvo vinculada con los productos de los sectores fiambrería y carnicería como también de diversas heladeras. Estos no contaban con la temperatura adecuada para su refrigeración. Por ello, con la colaboración de Agrotécnica Fueguina se decomisaron helados, hamburguesas, pastas congeladas, patitas de pollo, fiambre, carne, entre otros. Todo lo incautado luego se desnaturalizó y, mediante este proceso, toda la mercadería dejó de estar apta para el consumo. Todas estas infracciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas de turno para que dé curso a la causa y realice las sanciones correspondientes.

La Josefa: Clausuran un supermercado chino por reiteradas irregularidades

