El Consejo Urbanístico Ambiental se reúne con la mirada puesta en la altura de los edificios

Funcionarios, concejales, empresarios, arquitectos, martilleros y universidades se reúnen para emitir dictamen sobre los proyectos impulsados por el Gobierno para cambiar el Código de Ordenamiento Urbano. El debate por la altura de los edificios comienza a definirse: hoy a las 13:30 sesionará el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) con la misión de expedirse sobre los proyectos con los que el Gobierno pretende modificar el Código de Ordenamiento. Como viene dando cuenta La Auténtica Defensa, la iniciativa más polémica gira alrededor de autorizar el enrase de edificios, lo que dispararía la altura máxima permitida en varios sectores del casco urbano de la ciudad. Desde Cambiemos aseguran que la normativa vigente es restrictiva y en ocasiones contradictoria, ya que según las variables que se tomen permite cierta cantidad de pisos u otra. Para la oposición, el proyecto está impulsado por constructores privados y pone en jaque el equilibrio urbanístico de la ciudad. El CUA estará integrado por seis representantes del Departamento Ejecutivo, cinco del Deliberativo y referentes de distintas entidades estatales y de la sociedad civil, como las universidades (UTN y UNLu), los colegios de arquitectos y martilleros y las cámaras industriales y comerciales, entre otras. Sin embargo, su dictamen no es vinculante: esto quiere decir que cuando los proyectos sean remitidos al HCD para su tratamiento, las bancadas políticas votarán independientemente de lo que haya decidido el CUA. Este asterisco es fundamental porque, si bien esta tarde se espera un dictamen favorable a las modificaciones del Código de Ordenamiento -que sería acompañado por los representantes del Municipio, los concejales oficialistas y las entidades vinculadas al mercado inmobiliario-, los concejales disidentes vienen manifestando que no están dispuestos a acompañar el enrase de edificios tal cual está redactado. Sin ir más lejos, esa ha sido la posición del peronismo. Y tampoco está claro qué hará la UV Más Campana. En diálogo con LAD, su líder, Axel Cantlon, cuestionó la forma en la que el CUA fue convocado y avisó que su espacio primero quiere "escuchar a los expertos" antes de definir su voto. "Nosotros vamos a escuchar a los expertos, a los que saben de urbanismo y zonificación, queremos saber qué dicen los ingenieros, los arquitectos y los martilleros sobre el enrasamiento y los cambios de zonificaciones. En base a eso, manifestaremos nuestra postura", explicó. Cantlon criticó que el CUA se haya llamado con prisa y "sin consensuar" su fecha. "Se hizo a las apuradas, (la invitación) no tenía ni el Orden del Día. Y no sabemos quiénes son todos los participantes. Tenemos varias objeciones respecto a la formalidad del procedimiento", señaló. Sobre el debate de fondo, consideró que algunos de los proyectos implican modificaciones "muy sustanciales", por lo que la labor legislativa de la UV buscará evitar "redacciones que permitan discre-cionalidades grandes al Ejecutivo" (como aseguró existen en el texto de la ordenanza de enrasamien-to) y resguardar que la comunidad "sea afectada" por proyectos que en esencia benefician a "constructores y propietarios". UN CAMBIO NECESARIO El concejal de Cambiemos Carlos Cazador reiteró ayer los fundamentos que llevará al CUA el oficialismo para lograr la aprobación de los cambios al Código. El edil sostuvo que las rezonificaciones incluidas en el paquete –en lotes de Los Cardales y el parque industrial Los Libertadores, ambas con fines comerciales- permiten atraer "inversiones genuinas privadas" que mejorarán sus áreas y crearán puestos de trabajo, tanto durante su construcción como en su puesta en funcionamiento. Respecto a los enrasamientos, el proyecto "más conflictivo" en palabras de Cazador, consideró que la discusión por la privacidad de los hogares bajos "se terminó" en vistas a la cantidad de edificios que ya existen en la ciudad. Por otra parte, afirmó que se necesita emparejar las reglas de juego para los empresarios. "Nadie puede explicar cómo en la esquina de Dellepiane y 9 de julio se construye un edificio de veinte pisos, y en Dellepiane y Rawson no se permite uno de más de seis", ejemplificó. "Además, el que haga más cocheras, podrá hacer más pisos. Esto generará un alivio en el estacionamiento de la ciudad", añadió. Finalmente, para el edil liberalizar la construcción de edificios hará que los precios de los alquileres desciendan. "Es un problema grave de la ciudad", aseveró. REPRESENTANTES Por el Departamento Ejecutivo, constituirán el Consejo Urbanístico Ambiental los funcionarios Mariela Heinse (Obras Públicas), Ernesto Meiraldi (Salud), Mariano Fiore (Desarrollo Social), Marcelo Elcuj (Hacienda), Alberto Deppeler (Legal y Técnica) y Julián Althabe Méndez Trongé (Gabinete). En tanto, el HCD estará representado por Sergio Roses (presidencia), Carlos Cazador (Cambiemos), Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana), Axel Cantlon (UV Más Campana) y Marco Colella (Fte Renovador).

EN DICIEMBRE, ANTES DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO PASADO, LOS CONCEJALES SE REUNIERON CON FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE, QUIENES EXPLICARON EL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS.



El Consejo Urbanístico Ambiental se reúne con la mirada puesta en la altura de los edificios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: