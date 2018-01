Hugo Montoya: "La CUCeI dejó de ser creíble"

El ex integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio señaló que se fue de la conducción de esa entidad porque no lo dejaban trabajar y que todo eran trabas. No descarta presentar una lista alternativa para el 2020.

"Leí el artículo sobre la reunión en Koval que organizó JUSA con los comerciantes de la Rocca para explicarles cómo va a quedar y que tenían algunas sugerencias para hacer. Pero lo que me llamó la atención fue la respuesta del presidente de la CUCEI, Horacio Genta, cuando dice que él puede armar una reunión con el Municipio para canalizar esas inquietudes, pero que el tema es que los comerciantes vayan a esa reunión. O más bien, no me llamó la atención: Genta sabe que no representa a los comerciantes porque la CUCEI dejó de ser creíble, por eso duda de que los comerciantes vayan", dijo ayer a La Auténtica Defensa.

En ese sentido, el titular de la firma "Un lugar" de Bertolini y Vicente López pidió la entrevista para manifestar que, luego de la reelección de Genta por otros 4 años, junto a otros 5 comerciantes, a principios del año pasado fue convocado para integrar la Comisión Directiva como Secretario de Prensa de la entidad. "A mí me gusta participar y me sumé. Pero todo fueron trabas. No podía comunicar nada, porque no me avisaban lo que hacían institucionalmente o directamente me enteraba tarde. También propuse una estrategia para sumar socios que inicialmente tuvo consenso y quedó en la nada. No se labran actas de las reuniones ni de las decisiones. Todo así. Estuve 7 meses. Me di cuenta de cómo venía la mano, me cansé y me fui", dijo, y ante la consulta periodística, no descartó la posibilidad de armar una lista alternativa para las próximas elecciones en la CUCEI, en 2020.

Siempre referenciando el artículo "Comerciantes quieren proponer modificaciones al proyecto de remodelación de la Av. Rocca" publicado en nuestra edición del 5 de enero último, Montoya dijo haber asistido en mayo pasado al taller participativo "Construyendo Juntos" para la puesta en valor de la avenida Rocca, impulsado por la Jefatura de Gabinete del Municipio en mayo pasado, y del que surgieron las principales ideas del proyecto final. "Están replicando -comentó Montoya- una fórmula que bajaron en el centro de otras ciudades de la provincia y la van adaptando. Es decir, nos encontramos con algo bastante masticado. Se hicieron aportes, y quedaron en que nos iban a dar una devolución antes de presentar el proyecto final. Eso no sucedió. Después, lo que le dijeron los comerciantes a Sajnín sobre que las flores de los Jacarandá pueden tapar las rejillas, es muy razonable. Y que corten los canteros para que la gente pueda cruzar a mitad de cuadra, también. Me gustaría que agreguen no lomos de burro, pero sí botones reflectivos reductores de velocidad, por ejemplo, y aparentemente no está contemplado. En el taller yo propuse agregar ceniceros en los sectores donde habrá bancos para sentarse y al hermano de Agostinelli (Sergio, Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos) le gustó la idea, pero se ve que fue descartada. También propusimos poner contenedores de basura con rueditas en las calles laterales. Esperemos que lo hagan porque el orden y la limpieza serán fundamentales. Después, va a haber menos lugar para estacionar y eso seguro va a terminar en estacionamiento medido. Estaría bueno que no le den la concesión a una empresa, sino a una entidad de bien público como Bomberos Voluntarios, por ejemplo".

El comerciante, trabajó varios años en el Consejo Escolar e incluso fue concejal en el período 2008-2011. "Sin dudas que el nuevo Concejo Deliberante será más participativo y dialoguista, con espacio para el debate pero de verdad, no como un simple spot publicitario o de marketing. Porque hasta hace poco se decía una cosa y se hacía otra, como si vendieran espejos decolores", dijo Montoya a La Auténtica Defensa al finalizar su mandato como concejal en 2011, asegurando que "primaron la mentira, la desinformación, y hubo ocasiones donde se manejó tan irresponsablemente la cuestión que dañó a mucha gente".