Tu mascota y las vacaciones: 8 aspectos a tener en cuenta

Llega el tiempo de tomarse un descanso y además de buscar destinos para veranear, también debemos pensar en qué hacer con nuestros más fieles amigos: las mascotas. Por eso, te brindamos ocho alternativas para tener en cuenta a la hora de planificar unas hermosas vacaciones. 1) Si tenés ganas de que la experiencia sea inigualable, salí con tu mascota. Caminar por la playa, conocer nuevos lugares, son alternativas excelentes para hacer con ellos. Es cierto que muchos lugares no aceptan animales, pero afortunadamente existen portales que te ayudan a buscar opciones. Mascotasok es un portal que te permite encontrar alojamiento para tu amigo perruno. Hay opciones para todo el país. No tenés excusa. 2) Si vas a viajar al exterior y no querés que tu perro o tu gato pase por el estrés de un viaje, tenés que pensar en dónde dejarlo. Una buena alternativa son los pensionados. Pero primero debés averiguar bien cómo es el lugar donde quedará provisoriamente nuestra mascota. "Verificá que cuente con instalaciones limpias, suficientes bebederos de agua y, sobre todo, con buena arboleda o al menos refugios, pérgolas, aleros o cualquier estructura que provea buena sombra para los animales", aconsejó Nicolás Schiapelli, de La Cucha del perro. 3) A la hora de trasladarlo en un auto, no permitas que viaje con la cabeza afuera, ya que lo deja vulnerable a las partículas en el aire y puede correr el riesgo de recibir cantidades excesivas de aire frío que pueden afectar su salud. 4) Siempre, pero siempre, llevá agua y bebederos adonde vayas. El calor puede hacer estragos en su salud y deshidratarlo. 5) Ojo dónde dejás al can. "Si el vehículo está estacionado en la ruta, el perro siempre debe estar del lado de la vereda o banquina. Es muy importante estar atento y evitar que salga corriendo repentinamente hacia el tráfico", aseguró Manuel Loitegui, Brand Manager de Pedigree. 6) Si se lo vas a dejar a un familiar, elegí a alguien que tenga una idea de qué hacer o a quién recurrir en caso de que surja un problema. "Las costumbres de nuestros bichos varían según con quién se encuentren. Por ello es recomendable que previamente al período de pensión se haga una prueba de adaptación "in situ" por al menos dos días y sin la presencia del dueño", aseguró Schiapelli. 7) Es normal que en un ambiente diferente, el desgaste de energías pueda variar y por ende, también puede hacerlo el peso del animal. No te asustes si ves una pequeña alteración. 8) Y fundamentalmente, nunca pero nunca los abandones. Pensá que, pase lo que pase, ellos siempre van a estar con vos, de forma incondicional. No son un juguete. - Por María Belén Gutierrez Sieiro (@Belengsieiro)



Tu mascota y las vacaciones: 8 aspectos a tener en cuenta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: