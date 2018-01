La salud del cuerpo pasa por el estado del hígado

(...) "Tenemos ventiladores mecánicos que respiran por uno si los pulmones fallan, máquinas de diálisis si los riñones fallan y el corazón es principalmente una bomba, así que tenemos un corazón artificial", dijo Anna Lok, presidenta de la Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. "Pero si el hígado falla, no hay una máquina para reemplazar todas sus funciones diferentes y lo mejor que uno puede esperar es un trasplante". En un estudio reciente, los investigadores se asombraron al descubrir que el hígado crece y se encoge hasta en un 40 por ciento cada 24 horas, mientras que los órganos a su alrededor apenas se mueven. Los científicos también descubrieron que los hepatocitos, las células metabólicamente activas que constituyen el 80 por ciento del hígado, poseen características no vistas en ninguna otra célula normal del cuerpo. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las células tiene dos juegos de cromosomas —dos series de instrucciones genéticas sobre cómo debe comportarse una célula— los hepatocitos pueden contener y manipular hábilmente hasta ocho juegos de cromosomas, todo sin deshacerse o volverse cancerosos. Esa clase de exceso cromosómico controlado, dijo Markus Grompe, que estudia el fenómeno en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, es "absolutamente única en su género" y muy probablemente ayuda a explicar la capacidad regenerativa del hígado. El hígado es nuestro órgano interno más grande, con un kilo y medio de peso y 15 centímetros de longitud, y siempre está lleno de sangre; contiene alrededor del 13 por ciento del abasto del cuerpo en cualquier momento dado. La mayoría de los órganos tiene una sola fuente de sangre. El hígado tiene dos: la arteria hepática que transporta sangre rica en oxígeno del corazón, y la vena porta hepática que lleva sangre drenada de los intestinos y el bazo. Esa última sangre lleva alimentos semiprocesados que necesitan modificación, conversión, desintoxicación, almacenamiento, secreción y eliminación hepáticos. "Todo lo que te metes a la boca debe pasar por el hígado antes de hacer cualquier cosa útil en otra parte del cuerpo", indicó Lok. Investigación nueva sugiere que el hígado puede tener un papel activo en el control del apetito y la selección de alimentos. En la revista Cell Metabolism, Matthew Gillum, de la Universidad de Copenhague, y sus colegas mostraron que tras ser expuesto a una bebida alta en azúcar, el hígado busca impedir mayor consumo de azúcar al liberar una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21, o FCF21. Los científicos esperan que los nuevos conocimientos sobre el desarrollo y el desempeño del hígado produzcan terapias novedosas para los más de 100 trastornos que lo afligen, muchos de los cuales están en aumento a nivel mundial, de la mano con índices altísimos de obesidad y diabetes. "Es chistoso", externó Valerie Gouon-Evans, especialista en hígado de la Escuela de Medicina Mount Sinai, en Nueva York. "El hígado no es un órgano muy sexy. No luce importante. Simplemente parece una plasta grande. Pero es discretamente vital y la torre de control del cuerpo". POR NATALIE ANGIER



La salud del cuerpo pasa por el estado del hígado

