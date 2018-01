Toyota creará una empresa para brindar servicios de movilidad

El objetivo es prestar un servicio integral, desde leasing de automóviles a empresas hasta servicios prácticos y con valor agregado para los clientes. Toyota Motor Corporation anunció la fusión de su filial Toyota Fleet Leasing Co., Ltd. (TFL) con su filial Toyota Tokyo Rental & Leasing Co., Ltd. (R Tokyo) para formar una nueva sociedad: Toyota Mobility Service Co., Ltd., a partir del 1 de abril de 2018. Además de reforzar las actividades de leasing y alquiler de vehículos para empresas, la compañía se propone "planificar y prestar nuevos servicios pensando en una sociedad futura basada en la movilidad". "Toyota es consciente de las necesidades cada vez más diversas de los clientes. Hoy ya no sólo desean ser dueños de un auto, sino que la demanda creciente pasa por el uso compartido de vehículos, que puedan usarse cuando quieran y por el tiempo que quieran", explicaron desde la compañía. En este sentido, Toyota determinó que no solo "es importante responder a esas necesidades, sino que también debe prestar servicios de valor agregado que ayuden a revelar necesidades potenciales". Muchas de las empresas que operan en Japón tienen su sede en Tokio, donde se espera que se empiecen a expandir los servicios de movilidad. Es por ello que Toyota tiene previsto que la nueva empresa se ubique allí, para responder con rapidez y flexibilidad a los cambiantes usos y necesidades. La nueva empresa colaborará con Toyota, así como con las compañías fabricantes de automóviles del Grupo Toyota, incluidas Toyota Connected Company en el ámbito de servicios conectados, Toyota Finance Corporation en el de finanzas y Toyota Usec en el negocio de vehículos usados, movilizando las fortalezas combinadas de cada una de las empresas para satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes. "En el futuro, Toyota espera convertirse en la empresa líder de una sociedad basada en la movilidad, desarrollando y ofreciendo servicios de movilidad adaptados a una sociedad conectada", remarca el comunicado de la empresa. Las iniciativas de Toyota Mobility Service Co., Ltd. serán: -Colaborar con las empresas internas de Toyota y los fabricantes de automóviles del Grupo Toyota, entendiendo las necesidades de los clientes corporativos y promoviendo la creación de vehículos cada vez mejores mediante la evaluación de los productos. -Desarrollar y proveer nuevos servicios de movilidad, incluidas soluciones para clientes corporativos, servicios conectados que utilicen equipos de comunicación dentro del automóvil y vehículos compartidos, en colaboración con la División de negocio de flotas en Japón de Toyota y una nueva entidad, la División de planificación de servicios de movilidad (que se constituirá en enero de 2018 como parte del Grupo de negocio de ventas en Japón de Toyota). -Construir una red de mantenimiento de gran calidad en colaboración con los concesionarios de Toyota para que los vehículos de larga distancia y de uso intensivo y/o prolongado puedan circular con seguridad y tranquilidad. -Colaborar activamente y entablar lazos con empresas externas con altos niveles de especialización y ambición que ya operen en los campos del leasing y servicios compartidos de vehículos para prestar servicios atractivos de cara a una sociedad futura basada en la movilidad.





Toyota creará una empresa para brindar servicios de movilidad

