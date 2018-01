El DT Felipe De la Riva propuso diferentes trabajos en espacios reducidos hasta culminar la práctica a campo completo. El plantel volverá a entrenar hoy en Loma Verde, en una semana que cerrará con el primer amistoso, el sábado ante Lanús. Una de las cuestiones a corregir en Villa Dálmine que anotó Felipe De la Riva en la primera parte del campeonato del Nacional B fue la capacidad de su equipo de adueñarse de los partidos desde la tenencia del balón. Especialmente cuando el Violeta jugó como visitante. El entrenador lo marcó en varias conferencias de prensa y ayer, en la primera jornada de esta pretemporada en que los jugadores trabajaron mucho con pelota, hizo hincapié justamente en la tenencia. Durante una calurosa mañana en Mitre y Puccini, los futbolistas iniciaron la práctica con trabajos físicos de fuerza y coordinación bajo las órdenes de los profes Mario Arévalo y José "Pepi" Soto. Y después sí le dieron mucho a la redonda, resaltando los ejercicios en espacios reducidos, tratando de jugar rápido y simple para encontrar los espacios y así los pases correctos. En una primera parte, los jugadores se dividieron en tres grupos y cada uno de ellos en dos equipos que debieron sostener el balón a dos toques en rectángulos de reducidas dimensiones ante la marca a presión que también se ejercía. Fueron trabajos de mucha intensidad, con los diferentes integrantes del cuerpo técnico acompañando el desarrollo de cada de los períodos en que se subdividió la actividad, mientras los arqueros trabajaban aparte con Héctor Santillán. Posteriormente, De la Riva propuso un 11 contra 11 a lo ancho del campo de juego, nuevamente con la misma premisa: haciendo hincapié en la tenencia, con la obligación de jugar rápido a dos toques. En este ejercicio pudo observarse cómo el entrenador le ratificó la confianza a la formación titular de la primera mitad del campeonato, con el cambio obligado de Renzo Alfani por Fernando Alarcón (ya fue operado de la rotura de ligamentos de rodilla que sufrió ante Santamarina). Entonces, uno de los equipos estuvo conformado por Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López, Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Y del otro lado se pararon: Sebastián Blázquez; Marcelo Tinari, Nicolás Cherro, Cristian González, Marcos Martinich; Marcos Rivadero, Horacio Falcón, Federico González, Federico Jourdan; Favio Durán y Santiago Giordana. En tanto, los jugadores que no participaron de este trabajo, realizaron ejercicios de definición. En ese grupo estaban los juveniles José Castellano, Lucas Medina, Federico Acosta, Leonardo Cisnero, Claudio López, Franco Costantino, Francisco Nouet, Juan Manuel Mazzocchi y Juan Agustín Basualdo (hijo de José Horacio, con permiso para entrenar). El único ausente en la práctica fue el volante Federico Recalde, quien la noche anterior se convirtió en padre por primera vez. Finalmente, el entrenamiento concluyó con un 11 contra 11 a campo completo, con una modificación entre los supuestos titulares: Rivadero ocupó el lugar de Renso Pérez, quien no podrá estar presente frente a Instituto de Córdoba el viernes 2 de febrero, dado que todavía debe una de las tres fechas de suspensión que recibió por su expulsión ante a Nueva Chicago. Igualmente, con el correr de los minutos, fueron muchas las modificaciones que realizó De la Riva tanto en un equipo como en el otro, pudiendo todos los jugadores contar con un rato de fútbol en estos días de pretemporada en los que se trabaja especialmente el aspecto físico. Ayer, el plantel Violeta encontró un respiro en ese aspecto. Y se reencontró con la pelota, en una semana que terminará el sábado con el primer amistoso del año, como visitante ante Lanús.

MIRADA URUGUAYA. EL ENTRENADOR FELIPE DE LA RIVA SIGUE EN EL ESTADIO UNO DE LOS EJERCICIOS EN ESPACIOS REDUCIDOS QUE PROPUSO AYER. EN LA IMAGEN NICOLÁS SÁNCHEZ VA AL PISO PARA TAPAR A JORGE CÓRDOBA. Águila se sumó a Argentino (M) El juvenil de 19 años, cuyo pase pertenece a Villa Dálmine, dejó Puerto Nuevo y se incorporó a préstamo a La Academia. El delantero Germán Águila (19 años) arregló condiciones para incorporarse a Argentino de Merlo, a donde llega a préstamo sin cargo y sin opción desde Villa Dálmine. El juvenil disputó la primera rueda de la Primera D en Puerto Nuevo, donde convirtió seis goles y terminó en el Top 5 de los máximos anotadores de la divisional. Esto generó que Argentino de Merlo, equipo que busca regresar a la Primera C, se interesara por el juvenil de nuestra ciudad, quien finalmente dejó el Auriazul y, tras asegurarse que no iba a ser tenido en cuenta para el primer equipo Violeta, decidió incorporarse a La Academia. Argentino (M), que es dirigido por Mariano De la Fuente, se encuentra actualmente en la cuarta posición del campeonato de Primera D, a tres unidades del líder Victoriano Arenas.

Águila se sumó a Argentino (M)



Nacional B:

Con hincapié en la tenencia del balón, Villa Dálmine entrenó ayer en su estadio

