El Consejo Urbanístico Ambiental postergó su dictamen

Ayer se realizó la primera reunión de análisis de los proyectos impulsados por el Gobierno para modificar el Código de Ordenamiento. La mayoría de los representantes de la sociedad civil manifestaron la necesidad de contar con mayor información y un debate prologando. En tanto, el Gobierno habló de "urgencia" y volvió a convocar al Consejo para la semana próxima. La mayoría de las entidades integrantes del Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) dejaron en claro durante su primera sesión que los proyectos para modificar el Código de Ordenamiento impulsados por el Gobierno requieren más tiempo de estudio. "A mi me llamaron hoy para venir", reconoció Sergio Mosteiro, del Colegio de Ingenieros. La frase sorprende a la luz de los cuatro expedientes que el CUA tenía que tratar ayer e ilustra a las claras el panorama de desconcierto con el que entraron casi todos los representantes de la sociedad civil, más allá de que a la desorganización también contribuyeron las propias instituciones citadas designando o cambiando a algunos de sus delegados a último momento. Es cierto, hubo instancias previas donde los proyectos fueron compartidos. Fue el titular del HCD, Sergio Roses, quien se encargó de recordar que Sergio Agostinelli, secretario de Obras Públicas, ofreció una reunión informativa a las entidades convocadas al CUA para ponerlas en igualdad de conocimiento con los concejales, que venían discutiendo las modificaciones al Código de Ordenamiento desde principios de diciembre. Pero igual fuerza de verdad tiene el hecho de que el Gobierno no quería llamar al CUA a sesionar y, en un principio, quiso aprobar los cambios de forma exprés. "Estamos acá porque estos proyectos se quisieron tratar sobre tablas", señaló la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana). Sin embargo, el paquete de proyectos pareció caer ayer en una espiral de cuestionamientos de la cual le llevará semanas salir, lo que hace poco probable la sesión extraordinaria del 22 de enero en la que Cambiemos desea darle tratamiento. El Colegio de Arquitectos tuvo la posición más dura. Avisó que de ninguna manera esto se puede discutir "a la ligera" y "sin un plan maestro" que justifique la elevación en la altura de los edificios y las distintas rezonificaciones perseguidas. La UTN se alineó en la postura crítica. Cuando se discutió el proyecto para autorizar a industrias de tercera categoría a instalarse en lotes hoy destinados a emprendimientos de primera y segunda, Gabriela Trupia (representante por la universidad) expresó la necesidad de contar con "información suficiente" antes de emitir opinión fundada. "Los instrumentos de planeamiento urbano son fundamentales para la vida de la gente", remarcó a la hora de subrayar el pedido de más datos y tiempo para analizarlos. A medida que los proyectos se fueron sucediendo y la discusión sobre cada uno terminaba (no sin algo de paradoja) en la conformación de nuevos comités dentro del mismo CUA, los delegados del Gobierno fueron perdiendo paciencia. Antes la habían perdido los empresarios: visiblemente molestos por los cuestionamientos a la rezonificación de los lotes industriales aledaños al camino al Morejón, sinceraron su interés económico para que el proyecto salga adelante lo más pronto posible. "Los que vamos a poner la plata somos los empresarios e industriales de Campana. Somos los más interesados en esto, y no vemos que otros lo puedan impulsar más que nosotros", afirmó Fernando Solari, de la UIC, al exigir que sea su cámara la que esté al frente de la comisión que estudiará el tema. Poco después abandonaron la sesión. El primero en intentar marcar el pulso de funcionamiento del CUA fue el concejal de Cambiemos Carlos Cazador, cuando ya era obvio que la votación de los proyectos sería postergada. A él se sumó el titular de la Secretaría Administrativa, Legal y Técnica, Abel Sanchez Negrette. "Necesitamos darle impulso (a estas iniciativas) porque cada mes que pasa es un mes menos que tenemos para lograr los objetivos de gestión", sostuvo. Propuso que los predictámenes a los que debe arribar cada grupo de trabajo se presenten la semana que viene. Los profesionales civiles rechazaron la posibilidad. Los arquitectos indicaron que las rezonificaciones podrían estudiarse con mayor velocidad que el proyecto de enrasamiento, para el cual pidieron un mes. El resto de las organizaciones no dio plazos. "No entiendo el apuro: no veo que me estén diciendo que necesitan esto sí o sí la semana que viene porque se retiran tales inversores", manifestó el edil Marco Colella (Frente Renovador). "Todos estos proyectos son generadores de empleo, por eso consideramos que son urgentes", le respondió Sánchez Negrette. A instancias del oficialismo, el CUA volverá a sesionar el próximo miércoles por la mañana. El compromiso de indagar y consolidar una posición alrededor de las iniciativas de reforma al Código de Ordenamiento está, pero no la garantía de que esto se haga en enero como quiere Cambiemos. Ya Roses expresó que "no es la mejor manera empezar pateando la carga de trabajo" y que es conveniente "postular una agenda concreta" para "sobre la base de lo que haya, avanzar". Sin embargo, como advirtió Axel Cantlon (UV Más Campana), aprobar el paquete de reformas sin un suficiente análisis podría deparar efectos no buscados en la comunidad. "Si lo sacamos a las apuradas tendrá un carácter más político que técnico", consideró.

