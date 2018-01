Los trabajadores de Marine Sur buscan respuestas a su situación

Todavía no cobraron la segunda quincena de diciembre y lo único que recibieron fue la constancia de baja de AFIP como empleados. Ayer se reunieron con el Intendente Abella y la Directora de Empleo del Municipio. En tanto, hoy asistirán a una audiencia en la Delegación local del Ministerio de Trabajo en la que también está convocada la empresa. ENTRE URGENCIAS E INCERTIDUMBRE El primer día hábil del año fue el último de trabajo para los empleados de la empresa Marine Sur. El incendio que consumió la fábrica de lanchas ubicada en Ruta 6 y Uruguay, en el barrio Villanueva, los dejó a la deriva. "Quedamos todos en la calle. La empresa no da la cara y no nos dice nada", señaló ayer uno de los trabajadores a la salida de la reunión que mantuvieron con el Intendente Sebastián Abella y la Directora de la Oficina de Empleo, Nancy Alberici (ver aparte). Desde aquel martes 2 de enero, los trabajadores siguieron presentándose en la fábrica cada uno de los siguientes siete días y denunciaron que la compañía ya retiró todo lo que se salvó del fuego: alrededor de cinco lanchas terminadas que se encontraban en depósito; algunas matrices y moldes; los tachos con productos como acetonas, solventes, resinas y pinturas; y todo lo que se hallaba en la parte de la administración. Según explicaron, apenas tuvieron contacto con dos referentes de la empresa. Por un lado, con el Gerente de Recursos Humanos, Oscar Del Viso, quien les entregó la constancia de baja de AFIP como empleados de la compañía. Y por el otro, con una abogada que les aseguró que las indemnizaciones se pagarán "a largo plazo, cuando aparezcan los recursos", según detallaron en declaraciones a Canal 15 Campana. Estos son dos de los tres frente abiertos que tienen los casi 80 trabajadores de la fábrica incendiada. Es que si bien se consideran despedidos, todavía no recibieron el telegrama correspondiente y, por ello, decidieron enviar una intimación a la empresa para que ésta defina la situación laboral de cada uno de ellos. Además, y lo más importante para ellos en este presente, todavía no cobraron la segunda quincena de diciembre que sí trabajaron con normalidad. "El gerente de Recursos Humano nos dijo que ya la había liquidado, pero todavía no recibimos nada", señaló uno de los trabajadores de la empresa. "El 5 tendría que haber pagado el alquiler y no pude hacerlo. Por suerte, el dueño de la casa me entendió", agregó otro en referencia a este retraso. En cuanto a las indemnizaciones, saben que serán "reducidas", dado que el cierre de la planta es "por fuerza mayor". Y serían, además, todavía menores porque, de acuerdo a lo explicado en off por uno de los trabajadores, la mitad del dinero que se llevaban a su bolsillo lo cobraban "en negro". Entre los 80 trabajadores que perdieron su fuente laboral, la antigüedad en la empresa variaba, principalmente, entre los 5 y los 20 años de servicio (la gran mayoría de los empleados eran de nuestra ciudad, aunque también había obreros de Escobar, Tigre y Grand Bourg). Estas cuestiones serán planteadas hoy en la audiencia que mantendrán en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, a la que esperan que asistan representantes de la empresa para poder obtener mayores precisiones respecto a su situación. Los trabajadores esperan también poder encontrar acompañamiento y amparo, dado que no cuentan con representación sindical genuina. Sin contacto con el Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN), cuya sede está en Tigre, la mayoría no estaba afiliada al gremio y ni siquiera existía un delegado en la fábrica. "La empresa nunca quiso. Una vez se intento postular un compañero y así como se postuló, lo echaron", recordó uno de los trabajadores en diálogo con LAD. EL FUTURO LABORAL El tercer frente abierto para este grupo de trabajadores es la posibilidad de reinsertarse rápidamente en el mercado laboral. Para tratar de avanzar en ese camino, ayer se reunieron con el Intendente Abella y la Directora de Empleo. "Desde el Municipio estamos trabajando en el tema y ya nos contacta-mos con empresas de la zona para que se comprometan a darles prioridad en las entrevistas laborales para los puestos en que tengan búsquedas abiertas", explicó Abella. En este sentido, el jefe comunal destacó que recibieron una muy buena respuesta de parte las empresas a las que llamaron. "A través de la Oficina de Empleo de Municipio vamos a canalizar los CV de los trabajadores de esta fábrica de lanchas y llevárselos a las distintas empresas que quieren colaborar. Queremos que tengan la primera entrevista laboral y que si tienen el perfil que las empresas necesitan los puedan incorporar", resumió el Intendente. "Ni bien ocurrió la contingencia, nos pusimos de contacto con multinacionales importantes de la zona de las que hemos tenido muy buena respuesta, se han solidarizado y están dispuestas a darle prioridad en las entrevistas", agregó Nancy Alberici en ese mismo sentido. "Si bien no les prometimos un puesto de trabajo, nos comprometimos a allanar con la mayor rapidez posible todos los caminos de las áreas de Recursos Humanos para que sus CV lleguen y puedan tener acceso a una entrevista. Después, lógicamente, queda a criterio de cada empresa evaluar si el candidato es idóneo o no", aclaró la Directora de Empleo. "Hoy (por ayer) recibí unos 10 CV y a partir de este jueves, el resto de los trabajadores se van a acercar a la Oficina de Empleo a dejar sus currículums. Los entrevistaremos como primer paso y, dado que la gran mayoría de estas personas no estaban en búsqueda activa de trabajo, las ayudaremos a confeccionar sus CV o actualizarlos. Una vez en condiciones, los enviaremos inmediatamente para que las compañías puedan proceder con las entrevistas", concluyó la funcionaria.

