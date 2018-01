Otamendi será Parque Nacional a partir de mediados de éste año

Así lo confirmó Miguel Ángel Ibañez Padilla, Intendente de la Reserva. Se estima un importante aumento en el flujo de turistas a Campana al nuevo Parque Nacional que se llamará "Ciervo de los Pantanos". "Luego de la aprobación de la legislatura provincial de la creación del Parque Nacional, todo indica que en julio de este año estaremos inaugurando formalmente el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos", dijo ayer a La Auténtica Defensa el Intendente de la Reserva Natural Otamendi, Miguel Ángel Ibañez Padilla, y explicó que el nuevo Parque Nacional sumará a las actuales 3000 hectáreas de Otamendi, otras 1500 de la Reserva Natural Río Luján, además de un sector de islas del delta campanense. Padilla también explicó que ya se están haciendo inversiones en infraestructura en Otamendi para poder recibir adecuadamente al flujo de turistas que posiblemente aumente de una forma geométrica. "Hoy, estamos recibiendo un promedio de 50 visitas diarias y perfectamente se podría escalar a 500 en poco tiempo, como sucede actualmente en el Parque Nacional de El Palmar, de Colón, Entre Ríos. Ambos estarán en el mismo eje turístico". "Es verdad –dijo el Intendente de la todavía reserva natural- que en Campana no tengo Cataratas, no tengo Glaciares o montañas… pero estoy a sólo 68 kilómetros de Capital Federal. A partir de inversiones para poder prestar servicios a los visitantes, y una importante promoción generada desde la Dirección de Parques Nacionales, estamos seguros que vamos a recibir a gran cantidad de gente". En el sentido de las inversiones, Ibañez Padilla explicó que mientras otros parques nacionales tuvieron que ajustar su presupuesto, durante el 2017 Otamendi lo duplicó. "Son varias cosas que se tienen entre manos, pero la idea es poder cruzar a la isla para poder hacer avistamientos de ciervos, por ejemplo, y también sumar infraestructura como baños, parrillas, iluminación, una bicisenda… poco a poco se irán incorporando servicios y el Parque Nacional, además de preservar el ecosistema de los humedales y sus especies autóctonas con el Ciervo de los Pantanos como la gran estrella, se transformará en un gran hito turístico de la Provincia de Buenos Aires". PARTICIPACIÓN SOCIAL La Administración de Parques Nacionales (APN) firmó en octubre pasado un "Convenio Marco de Colaboración Institucional con la Fundación Humedales" con el objetivo de establecer una relación de cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas para la conservación de la biodiversidad de estos ambientes. Para llevar adelante el objetivo del convenio, ambas organizaciones designarán un Comité de Trabajo para coordinar este acuerdo que establece una relación de complemen-tación, cooperación y asistencia mutua para la realización de actividades de interés común, en particular relacionadas a proyectos orientados a conservar la biodiversidad mediante el manejo integrado de cuencas y sus humedales asociados. Las acciones incluirán la intervención de las comunidades locales a través del desarrollo de procesos de participación social para la búsqueda de consensos en el manejo de los recursos naturales. Los ecosistemas de humedales ocupan el 21% del territorio argentino, con abundancia y diversidad de recursos naturales, de los que derivan un sinnúmero de bienes y servicios ambientales de importancia económica y ecológica para nuestro país. En la Argentina hay 22 sitios con estas características. Uno de ellos es la Reserva Natural Otamendi, que se encuentra dentro nuestro partido.

La creación tiene previsto circuitos de avistamiento de ciervos en la isla.



Otamendi será Parque Nacional a partir de mediados de éste año

