El tema que desde hace mucho tiempo nos ocupa y nos preocupa ha tenido en estos últimos pocos días un lamentable hecho, que fue el de una señora atropellada por la moto conducida por un menor. Este hecho fue anunciado en todos nuestros reclamos a las autoridades porque era evidente tal desenlace. Los accidentes no suceden porque sí, es una coincidencia de hechos que nos llevan al terrible resultado de lamentar lo que evidentemente pudo ser evitado. Sabemos que han trabajado y trabajan en el tema pero son muchos años de descontrol. Nuestro barrio parque o jardín como quieran llamarlo, es el esfuerzo de entender que siempre se puede vivir mejor, hemos recibido a las familias que buscaban tranquilidad y buen ambiente para el disfrute, pero últimamente, desde hace unos años nos han asediado con ruidos molestos de autos y motos con música a altos volúmenes, con escapes ruidosos, con consumo de alcohol que provoca desinhibición, ´peleas y suciedad, además de usar cualquier lugar como baño público a cualquier hora de la madrugada. A nuestro pedido se han realizado operativos, se ha secuestrado cantidad de motos y registrado otras infracciones. Este problema entendemos nos atañe a todos, especialmente a los permisivos papás que le dan un arma (moto o coche a su hijo) sin pensar en las consecuencias que esto acarrea cuando hay alcohol de por medio. Solo nos queda seguir insistiendo para que tomen conciencia de educar como corresponde, respetando la vida, tranquilidad y descanso de las familias y a las autoridades para que, sin mega operativos hagan cumplir día a día las Ordenanzas vigentes o que incorporen otras, como de buena convivencia de ser necesario, algo debe hacerse para que se entienda que los espacios públicos son de todos y que no debe tirarse basura ni subir vehículos a las plazas y mucho menos circular poniendo en riesgo la vida de una persona. No queremos lamentar más accidentes, pedimos encarecidamente que los peatones caminen por las veredas (hicimos construir desde Chiclana a Puccini), también dentro del circuito, que las motos circulen normalmente sin hacer maniobras peligrosas, que los coches disminuyan velocidad considerando la cantidad de transeúntes que nos visitan y, finalmente desearle pronta recuperación a la señora Silvana, mamá de una nena chiquita que seguramente debe estar preguntando por ella. Pablo Escandarani, Secretario.

Enriqueta Camusio, Presidente.

Senderos en calle Luis Costa desde Chiclana a Puccini. Imagen ilustrativa selección del editor. Foto: Google Street View.



Correo de Lectores:

Asociación "Vecinos Barrio Dálmine"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: