El Coliseo de Roma, es un símbolo de la Roma eterna. En la antigüedad fue llamado Anfiteatro Flavio. Es el monumento más grande construído durante el Imperio Romano y a su vez el más impresionante de Roma. Sus casi 2000 años de antigüedad nos permite retroceder en el tiempo y conocer su historia. Su construcción comenzó en el año 72 bajo el régimen de Vespaciano y terminó en el año 80 durante el mandato del emperador Tito. Sus dimensiones para la época eran ciclópeas, 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura. En su construcción se emplearon 1.000.000 metros cúbicos de mármol travertino. Durante el Imperio Romano y bajo el lema "Pan et Circus", el Coliseo permitió a más de 50.000 personas disfrutar de espectáculos que excitaban su morbo. En el año 80 d.C, la inauguración del Coliseo por el emperador Tito, dio lugar a las fiestas más grandiosas de la historia de Roma. Años después el poeta Marcial recordaba que venían a la capital del Imperio; britanios, tracios, sármatas, árabes, egipcios y etíopes. El programa de sus juegos fue recordado por los historiadores por su originalidad y magnificencia. Permaneció activo durante 500 años. Esta magnífica estructura que tantos mitos y leyendas ha inspirado no se encuentra exenta de fantasías, pues, aunque Hollywood nos haya tratado de contar otra historia, las luchas entre gladiadores raramente eran a muerte, ya que éstos eran considerados una suerte de deportistas de élite. Su manutención y entrenamiento eran caros y su pérdida costosa, por lo que la mayor parte de los combates eran a primera sangre. Sucedía todo lo contrario en los combates entre esclavos y prisioneros, quiénes tenían pocas oportunidades de escapar con vida. Se calcula que más de medio millón de personas murieron durante la celebración de las diversas batallas. Un dato poco conocido es que no sólo combatían gladiadores, también lo hacían gladiadoras, tan diestras en el combate como sus homólogos masculinos, gozando de un estatus similar. Tristemente las luchas sin cuartel entre distintas bestias también estaban a la orden del día. Más de un millón de animales perdieron la vida luchando entre ellos o con humanos; se organizaban peleas entre todo tipo de animales venidos de todas partes del mundo. El público, sólo así podía llegar a conocer ciertas especies como elefantes, rinocerontes, leones, leopardos... Estos animales no podían pedir clemencia por su vida, y por lo tanto no verían nunca el "pulgar hacia arriba", que es otro mito instaurado por Hollywood, pues el perdón venía otorgado por el gesto del "pulgar hacia abajo", que equivalía a "envainar la espada". En cualquier caso los pulgares que más "contaban" eran los de la nobleza, que se alojaba en las gradas más cercanas a la arena, dónde se situaba la acción. De hecho, cuánto más elevada fuera la posición en las gradas, menos elevado era el estatus social. Estas luchas sólo se celebraban dos o tres veces al año. Cuando se hace referencia a los combates, siempre se hace referencia a "la arena", pero al menos en alguna ocasión el Coliseo se vació de la misma para llenarse de agua y organizar una batalla naval entre prisioneros. A mediados del siglo VI, fue abandonado y en este momento comenzó la decadencia del mismo. Según se iban desprendiendo las piedras de su interior, los constructores se dedicaron por las noches, a robarlas, como así también el mármol de la fachada del Anfiteatro. Utilizaron éstas para construir palacios, monumentos, iglesias y hasta algunas partes del Vaticano, asegurándose que sus nuevas edificaciones serían sólidas debido a la calidad de las rocas rescatadas Ésta es la razón por la que el exterior del monumento esta cortada de forma tan precisa parecida a una corona rota, así la gente no sospechaba lo que éstos individuos se "traían entre manos". Hoy día, debido al intenso tránsito de vehículos y las vibraciones producidas por los mismos han logrado que el Coliseo tenga una inclinación de 40 centímetros. Durante la Semana Santa, cada Viernes Santo, el Papa preside el Vía Crucis en el Coliseo, recordándose en este día a los primeros cristianos que murieron en la arena.

La corona rota

