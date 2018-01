En un día de intenso calor, el Río Luján se cobró otra vida

Un joven de 22 años, oriundo de Matheu, desapareció ayer a la tarde. Su cuerpo fue hallado dos horas después. Es la tercera víctima en poco más de 30 días. El Río Luján no da tregua. La inconciencia de la gente, tampoco. En la tarde de ayer, un joven de 22 años de la vecina ciudad de Escobar murió ahogado luego de ingresar a las peligrosas aguas del cauce para refrescarse en medio de una jornada de intenso calor. La Policía tomó contacto con el hecho alrededor de las 17:45 horas. La víctima, identificada como Marcelo Alejandro Casazola, se encontraba pasando el día junto a familiares. Trascendió incluso que, horas antes, personal policial había pasado por el lugar y solicitado no ingresar al río. Sin embargo, habrían sido desoídos por los presentes en la costa. Tras una intensa búsqueda conducida por el cuerpo de Bomberos Voluntarios, la brigada K-9 y Defensa Civil, pasadas las 19 horas se logró dar con el cuerpo de Casazola. La causa quedó radicada en la UFI 2. La autopsia se realizará hoy por la mañana. Es la tercera víctima que el Río Luján en su cruce con Panamericana se cobra en el último mes. A principios de diciembre, una mujer de Pilar murió ahogada tras meterse al río para rescatar a su hijo. Algunas personas se arrojaron para ayudarlos, pero únicamente lograron sacar al menor. El hecho ocurrió en inmediaciones de las vías del ferrocarril. En el penúltimo día del año pasado, un niño de 11 años de Maschwitz que pasaba el día con su familia cayó al agua y desapareció. Su cuerpo tardó cuatro días en ser hallado. Este jueves el Municipio colocó un cartel de "Prohibido Bañarse", en el cual se le solicita a la gente que "no se confíe" dado el "riesgo de muerte" que existe en la zona. No obstante, algunos vecinos proponen que se instale un cartel que enumere todas las vidas que el cauce se cobró en los últimos años, no solo a modo de recordatorio sino también para concientizar con mayor impacto.

POR LA MAÑANA, EL MUNICIPIO HABÍA COLOCADO UN CARTEL DE “PROHIBIDO BAÑARSE", EN EL CUAL SE LE SOLICITA A LA GENTE QUE “NO SE CONFÍE" DADO EL “RIESGO DE MUERTE" QUE EXISTE EN LA ZONA. EL INTENDENTE ABELLA ESTUVO EN EL LUGAR. DESDE LA UV MÁS CAMPANA SOLICITARÁN QUE EL PROPIETARIO DEL LUGAR TOME MEDIDAS Días atrás, los concejales Axel Cantlon y Carlos Gómez habían recorrido la zona. Los concejales de la Unión Vecinal Más Campana, Axel Cantlon y Carlos Gómez, recorrieron días atrás la zona de Río Lujan, donde entre diciembre y estos primeros días de enero ya se cuentan tres víctimas fatales. "Vemos con mucha preocupación la problemática del acceso a las aguas del Río Lujan. No existe ningún tipo de control ni restricción para entrar a bañarse en sus aguas lo que ha provocado varias muertes por ahogamiento en los últimos años debido a la peligrosidad de las aguas", comentaron los ediles. "Hay terminar definitivamente con las muertes en el Río Lujan y para eso se necesita de la presencia permanente del Estado para impedir el acceso a las aguas que pone en riesgo la vida de la gente", aseguraron. "Desde nuestro bloque vamos a solicitar la intimación al propietario del ex Balneario lindero a la Autopista Panamericana para que tome medidas de seguridad que eviten el ingreso del público en general", explicaron respecto a una iniciativa que presentarían en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante "Además solicitaremos que el municipio arbitre los medios para ubicar personal de seguridad en la zona en el verano para custodia", concluyeron los concejales.

LOS EDILES RECORRIERON EL LUGAR DÍAS ATRÁS.

#Ahora un joven de 19 años se ahogó en Río Luján, estaba dentro del agua, hizo tres metros y no lo vieron mas.... Policías recorrian advirtiendo el peligro y hacían caso omiso. pic.twitter.com/sACbaZTmy6 — (@dantrila) 11 de enero de 2018 #Dato personal de Defensa Civil de Campana había colocado carteles advirtiendo que está prohibido bañarse o ingresar a las aguas del Río Luján. pic.twitter.com/LwRsbVnona — (@dantrila) 12 de enero de 2018

En un día de intenso calor, el Río Luján se cobró otra vida

