La planta de Bunge está parada y sus trabajadores temen otro caso Carboclor

Todas las líneas de producción fueron detenidas. Por el momento, los empleados continúan en funciones. La planta de Bunge en Campana está totalmente parada y los trabajadores temen otro caso similar al de Carboclor. La Auténtica Defensa pudo confirmar el cese -por ahora temporal- de las actividades en la fábrica petroquímica. El mismo habría comenzado antes de fin de año con las líneas de producción mayores, y alcanzado ya en 2018 a las líneas menores. Según trascendió, el motivo sería comercial: la planta estaría atravesando un escenario de pocas ventas que habría disparado el detenimiento de los trabajos, aunque por ahora no la suspensión o el despido del personal. De hecho, los empleados están ingresando normalmente a Bunge. Hasta el momento, no hubo comunicado oficial por parte de la empresa. Tampoco los gremios de la actividad hicieron declaración alguna. En mayo de 2017, Carboclor inició un procedimiento preventivo de crisis y cerró la parte de su planta dedicada a la producción, quedándose únicamente con las operaciones de logística. Esto motivo numerosas protestas y movilizaciones de sus trabajadores, que en un principio iban a recibir indemnizaciones reducidas. Sin embargo, con el correr de las semanas se fueron acordando retribuciones mayores. La industria química y petroquímica ha sido una de las más afectadas por el cambio de políticas económicas implementado por la administración de Mauricio Macri. También el año pasado, la empresa Atanor (perteneciente al grupo norteamericano Albaugh) cerró de manera definitiva dos de sus plantas, ubicadas en las localidades bonaerenses de Baradero y Munro, y despidió a 136 trabajadores. Sindicalistas del sector denunciaron que el cese de actividad de las fábricas respondió al incremento de las importaciones en el país.

Imagen ilustrativa selección del editor, foto Google images. En 2017 hubo una reestructuración El gigante agropecuario estadounidense Bunge Ltd informó durante el año pasado una reorganización de su estructura comercial y corporativa, la cual contemplaba una reducción en la cantidad de unidades operativas que pasaron de cinco unidades a tres, que se enmarcan en las siguientes regiones: Norteamérica, Sudamérica y Europa y Asia. La región de Sudamérica quedó a cargo del argentino Raúl Padilla, que además incluye las operaciones de Azúcar y Bioenergía, informó la compañía. Hasta ese momento, la Argentina se englobaba dentro de la estructura de Bunge Cono Sur, que incluía las operaciones de países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, pero no a Brasil, que operaba con una estructura independiente. En el país, la compañía posee sus sedes centrales en las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y se enmarca en el negocio de la comercialización, recepción y almacenaje de granos, industrialización de oleaginosas, producción de harinas con diferentes contenidos proteicos y aceites vegetales destinados principalmente al mercado externo. Además produce biodiesel, glicerina y lecitina, y ofrece a productores fertilizantes de producción nacional.

