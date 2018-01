Sin guardia de ginecología para IOMA en la Clínica Delta

Sucede de jueves a domingo, porque los profesionales no son habilitados por FEMEBA. Municipales, Docentes y otros beneficiarios buscan respuestas. El flamante 2018 encontró a los afiliados locales a la obra social IOMA con una inesperada novedad: la Clínica Delta no está en condiciones de brindar el servicio de guardia activa de ginecología la mayor parte de la semana, porque los profesionales que ahí trabajan de jueves a domingo no son habilitados por La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) para tal fin. La situación perjudica a un importante número de afiliadas, dado que IOMA brinda cobertura a todos los empleados municipales y provinciales (incluyendo a policías, docentes, y judiciales, entre otros), quienes a través de sus representantes gremiales estarían buscando encontrar una respuesta a la situación que empezó a visibilizarse el último diciembre. Consultado al respecto, el Dr. Luis De Dominicis, Presidente del Directorio de la clínica privada, confirmó la situación que debería destrabarse a partir del alta de los profesionales involucrados por parte de FEMEBA, entidad que nuclea a todas las entidades médicas federadas existentes en el territorio bonaerense. "Nosotros –dijo De Dominicis a La Auténtica Defensa- nos estamos viendo obligados a derivar a las pacientes de IOMA, porque después no nos reconocen la prestación brindada. Pero también es cierto que no hay muchos lugares en la región a dónde derivar o directamente no hay disponibilidad si hablamos de internación. Es una situación muy incómoda para el afiliado, pero también para nosotros, porque además, ante una emergencia severa, tenemos que hacernos cargo, y luego no se nos reconoce el servicio prestado. Entiendo que hace años que FEMEBA restringe el alta de profesionales, pero no tengo una certeza al respecto para explicar la razón. Nuestra intención es prestar el servicio a IOMA como corresponde, y estamos intentando unir posiciones con los representantes de los afiliados a los diferentes gremios estatales para encontrarle una solución al tema lo más rápido posible".

"Es una situación muy incómoda para el afiliado, pero también para nosotros", explicó el Dr. Luis De Dominicis.



Sin guardia de ginecología para IOMA en la Clínica Delta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: