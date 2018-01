NOTICIA RELACIONADA: Vecinos del barrio Otamendi reclaman por la falta de agua Quiero usar este medio de comunicación para hacerles saber a los Sres. responsables de la empresa ABSA, que visto y considerando que no estoy teniendo el servicio de agua corriente, en tiempo y forma me veo en la obligación de no pagar mas mis facturas a partir de la última recibida en el mes de diciembre, pues me parece que no es justo abonar por un servicio que no estoy recibiendo. Esto no es de ahora, sino de larga data. Soy una usuaria que siempre cumplió con el deber de abonar las facturas, desde el mismo momento que las empecé a recibir, Así que les pido no me manden mas las mismas. El día que Uds. se tomen la molestia de solucionar mi problema y el de tantos vecinos, pagaré como corresponde. Espero tener una respues favorable a corto plazo. Sin mas me despido atte. GOROSITO MARTA ALICIA OTAMENDI 496 Bº OTAMENDI PD: mi número de reclamo es 2412556/6



Correo de Lectores:

Carta Abierta a ABSA

Por Gorosito Marta Alicia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: