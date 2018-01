La neuropatía idiopática y Opciones de Tratamiento

P U B L I C







Terapia de luz (imagen ilustrativa, selección del editor).

La neuropatía idiopática es una neuropatía periférica de origen desconocido. A diferencia de la neuropatía de compresión, que se remonta a un trauma que dañó los nervios, o neuropatía diabética, que es siempre un efecto secundario de la aparición de la diabetes, la neuropatía idiopática no tiene origen conocido. Es frustrante, si no hay antecedentes de neuropatía periférica en la línea de la familia, la neuropatía hereditaria no se puede descartar como una opción, pero es difícil de corroborar. Independientemente del origen, todas las neuropatías causar dolor y malestar a la "víctima" -normalmente el dolor , hormigueo y entumecimiento de las manos o los pies-. La neuropatía idiopática no puede ser curada en la actualidad, los esfuerzos hacia el tratamiento debe llevarse a cabo para aliviar el sufrimiento, cuando es posible. La mayoría de las opciones de tratamiento en este momento están diseñados sólo para llevar alivio a los síntomas, y la mayoría de estas opciones de tratamiento se basan en medicamentos . Los analgésicos como el ibuprofeno, el paracetamol y la aspirina se utiliza a menudo para aliviar el dolor de todas las formas de neuropatía. Los antidepresivos y anticonvulsivos también pueden entrar en juego, tal y como las cremas tópicas como la capsaicina. Las nuevas terapias se encuentran en desarrollo, así como terapia de la luz y la terapia de electroestimulación Anodyne. Anodyne, o Terapia de luz, implica el uso de un dispositivo de terapia de luz infrarroja en el área afectada de la piel, mientras que la terapia de electroestimulación consiste en la estimulación eléctrica de los nervios en la zona afectada. Ambos tratamientos son caros, pero sin dolor según se informa, y hay dispositivos de ambas terapias que se han registrado con la FDA. Una vez más , ya que la neuropatía es en este momento incurable, las opciones de tratamiento están diseñadas para reducir el dolor y el sufrimiento de los afligidos. Una dieta sana , ejercicio tolerable y 8 horas de sueño cada noche son todas las estrategias recomendadas para ayudar al cuerpo a hacer todo lo posible para hacer frente a las tensiones que se le imponen por la neuropatía idiopática.

Imagen ilustrativa selección del editor.



La neuropatía idiopática y Opciones de Tratamiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: