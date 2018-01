Caerían otros 60 puestos de trabajo en Campana

Son trabajadores de la empresa Bopp Argentina (ex Sigdopack), radicada en el Parque Industrial ubicado en el barrio La Josefa. "Arrancaron ofreciéndonos el 80% de indemnización en 8 cuotas, ahora nos ofrecen el 100% en 6", dicen los operarios, quienes tendrían hasta el 31 de enero para decidirse o esperar el telegrama de despido. Primero fue un rumor, y luego fue confirmado por un operario que se acercó hasta La Auténtica Defensa para manifestar su preocupación: la empresa Bopp Argentina (ex Sigdopack) prescindiría de los servicios de gran parte, sino de la totalidad, de su plantel de operarios a partir del 1 de febrero próximo. "Somos 60, y si a eso le sumamos servicios tercerizados, calculamos que el número crece a 90 personas", explicó. Los trabajadores tuvieron una asamblea con la comisión interna ayer al mediodía en la planta que se encuentra en el Parque Industrial Campana (ubicado en Colectora Norte, junto al barrio La Josefa), pero los delegados no quisieron hacer declaraciones a La Auténtica Defensa. Tampoco tuvimos suerte con los funcionarios de la empresa. Sin embargo, una versión indica que, a pesar de prescindir de su personal operario, la planta no cerraría sus puertas. "Arrancaron ofreciéndonos el 80% de indemnización en ocho cuotas, ahora nos ofrecen el 100% en seis", dijeron los operarios y agregaron: "Los delegados nos dicen que arreglemos tratando de achicar las cuotas, y que no pueden hacer nada porque si no hay telegrama de despido, no hay conflicto. Pero nosotros lo que queremos es conservar la fuente de trabajo". BOPP ARGENTINA Creada en el año 1997, Sigdopack comenzó la producción de películas plásticas de alta tecnología, siendo uno de los principales operadores de Chile y luego de Argentina en estos productos. En el año 2006, inauguró una planta productora de Nylon Biorientado, la primera en Latinoamérica, para luego (mayo 2008) expandir su actividad hacia la Argentina mediante la inauguración de una planta, de 37.500 toneladas anuales de producción en Campana, para la fabricación de films de polipropileno biorientado (BOPP). Después de numerosas dificultades, la planta argentina pudo recién ponerse en funcionamiento durante el año 2009. En 2014, Sigdopack Argentina S.A cambió su nombre a Bopp Argentina S.A. luego que el grupo chileno dueño la firma vendiera la planta Campana y sus oficinas argentinas a Oben Holding de Perú, cuyo CEO es el empresario Jamil Zaidan. Presidente fundador de Oben Holding, Grupo industrial líder latinoamericano en la producción y comercialización de productos derivados del polipropileno, poliéster, poliamida y polietileno. Entre sus principales unidades de negocio se encuentran la producción de películas plásticas, utilizadas como insumo en la industria de empaques flexibles para alimentos, películas termolaminadas para la industria gráfica, envases termoformados para el consumo masivo y tubos de alta presión utilizados en diversas aplicaciones industriales. Oben Holding Group está presente en Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, México y España, a través de sus compañías OPP Film, BOPP, Pack Film y Film Traiding. EN PILAR A través de su filial OPP Film, produce el material utilizado para la fabricación de envoltorios plásticos para productos alimenticios o films de polipropileno biorientado (BOPP) en Argentina con una planta en Campana y otra en Pilar. En este sentido, los operarios de Campana, manifestaron: "Nosotros queremos mantener la fuente de trabajo, y lo que estamos viendo es que los productos que hacía Campana se los llevan a Pilar e incluso allá estarían tomando gente. Entonces, por un lado nos dicen que no cierran pero nos invitan a irnos, y por el otro, si es que están tomando gente en Pilar, ¿Por qué al menos no nos dan prioridad a nosotros? Es todo muy raro. A nosotros nos suena que nos quieren limpiar y en poco tiempo arrancar de cero y con otro convenio de trabajo. Otra de las hipótesis es que se están reconvirtiendo y van a reemplazar parte de la producción nacional con producto importado". Consultado al respecto, el Dr. Jorge Franco, abogado especializado en temas laborales comentó: "No conozco el caso, y por eso no puedo hacer declaraciones al respecto. Sí puedo decir que aun no echando a nadie y pagando el 100% de las indemnizaciones, muchas veces (y no digo que éste sea el caso) se comete fraude a la ley laboral buscando abaratar costos al posteriormente incorporar gente nueva, sin antigüedad e incluso bajo otra modalidad en el vínculo laboral. Por ejemplo, una conocida empresa local siempre dice: "nosotros no echamos a nadie", y es una verdad a medias. Incluso a veces esa empresa paga indemnizaciones por encima de la Ley. Lo cierto es que no echan, pero invitan a irse en buenos términos".

Caerían otros 60 puestos de trabajo en Campana

