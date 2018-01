Cerrarán la colectora a la altura del ex camping de Río Luján

Abella se reunió esta semana con representantes de Autopistas del Sol y luego gestionó la medida ante el OCCOVI. Se colocarán bloques de hormigón para impedir el acceso a la zona. Tras intensas gestiones del intendente Sebastián Abella, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) autorizó a Autopistas del Sol a cerrar la colectora a la altura del ex camping de Río Luján, lugar que, si bien no está habilitado para su uso, los vecinos (sobre todo de otras localidades) utilizan igual con un lamentable saldo luctuoso (en los últimos 33 días, tres personas perdieron la vida en las aguas del río). El jefe comunal se reunió esta semana con representantes de Autopistas en el lugar, analizaron la situación y de inmediato gestionó ante el OCCOVI el permiso para vedar la zona. "Desde el Municipio estamos haciendo todo lo posible para evitar más tragedias como las que sucedieron en las últimas semanas. También le vamos a pedir a los propietarios del lugar que tomen cartas en el asunto, pero más allá de eso necesitamos que los vecinos sean responsables y no se sumerjan, ya que es un lugar sumamente peligroso", enfatizó Abella. Según anticiparon desde el Municipio, se pondrán bloques de hormigón amurados a la carpeta asfáltica, a fin de que no puedan ser vandalizados. En paralelo, se tomarán otras medidas como, por ejemplo, cortar la luz para impedir cualquier tipo de actividad que requiera electricidad, y sumar cartelería. Esta semana, además, personal de Defensa Civil volvió a colocar carteles recordando que en la zona está prohibido bañarse.

ABELLA RECORRIÓ LA ZONA JUNTO A REPRESENTANTES DE AUTOPISTAS





YA SE REALIZAN TRABAJOS EN LA ZONA





EL MIÉRCOLES, ADEMÁS, PERSONAL DE DEFENSA CIVIL COLOCÓ NUEVA CARTELERÍA PRECAUTORIA.

#Dato personal de Defensa Civil de Campana había colocado carteles advirtiendo que está prohibido bañarse o ingresar a las aguas del Río Luján. pic.twitter.com/LwRsbVnona — (@dantrila) 12 de enero de 2018

