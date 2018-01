Déficit comercial, la necesidad de revertirlo

P U B L I C







Días atrás mencioné al déficit fiscal como principal origen de la inflación que hace años se intenta desacelerar. En esta nota daré más detalles acerca del déficit de balanza comercial, que forma parte de los grandes desafíos a resolver en la economía argentina actual. Desde hace varios meses se importa más de lo que se exporta y esto pone trabas al crecimiento e intensifica la salida de divisas. Según últimos datos del ICA (Intercambio Comercial Argentino), el balance comercial en noviembre 2017 fue deficitario por USD 1.541 registrando el rojo comercial número once, de manera consecutiva. Esta caída sistemática se debe al deterioro de las exportaciones y al aumento considerable de las importaciones. En dicho mes se alcanzaron USD 4.610 millones en exportaciones, mientras que las importaciones registraron USD 6.151 millones siendo casi un 30% más que en noviembre 2016. Este aumento en salidas de divisas por compras al exterior se explica principalmente por subas de cantidades importadas más que precios. La mencionada situación tiene que ver con factores estructurales. Utilizar el instrumento de la devaluación, o colocar restricciones en la compra de dólares como forma de remediar este exceso de compras sobre ventas al exterior no resulta favorable en el largo plazo ya que existe un problema de fondo detrás de este déficit. La Argentina ya experimentó el hecho de frenar las importaciones, sin resultados favorables, pues la economía se deprimió aún más por la falta de insumos para producción interna. Históricamente somos agroexportadores. Hoy en día nuestro fuerte es la soja, aunque también exportamos otros productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial y combustibles, pero todos son bienes con muy bajo valor agregado. El país también cuenta con petróleo, litio y minerales, siendo recursos exportables que servirían para salir del rojo comercial en el corto plazo. Pero éstos son no renovables y hay que pensar en cambios de largo plazo donde los recursos que tengan fecha de vencimiento no son una opción. Uno de los grandes desafíos viene dado por este hecho. Actualmente, el avance de las tecnologías a nivel mundial hace necesario un desarrollo industrial y de servicios fuerte y competitivo. Quedarnos sólo con aquello en lo que tenemos ventajas comparativas y agregarle poco o casi nulo valor tecnológico pone límites a la salida del subdesarrollo. Sin embargo, en el caso de las manufacturas de origen industrial se observa en noviembre 2017 un saldo positivo en exportaciones, destacándose las mayores ventas de tubos sin costura (Tenaris, Siderca). A nivel país es necesario seguir promoviendo sectores con importante potencial exportador como este último. Por otra parte, cuando la economía crece y aumenta la producción y el consumo, el nivel industrial interno no es suficiente para satisfacer la demanda de bienes que se precisan en el proceso productivo, siendo prácticamente inexistentes dentro del país o muy difíciles de acceder. Sumado a eso, el atraso del tipo de cambio y los altos precios locales influyen en la necesidad de comprar en el exterior. Si bien el Gobierno mediante reformas, programas y acuerdos de libre comercio muestra la intención de solucionar estas trabas, al ser un problema de tipo estructural, los resultados aún no se ven. Por lo tanto, políticas para incentivar la inversión y la transformación productiva, empujar la creación de nuevos productos exportables, aprovechar la riqueza natural argentina haciendo posible la generación de productos con mucho más agregado tecnológico, promover a la industria local, orientar e incentivar al capital humano hacia la nueva era de la tecnología es uno de los desafíos más importantes. Y de este modo, encaminarse hacia el superávit comercial mediante una menor dependencia con el exterior en cuanto a insumos y bienes durables, junto con una ampliación del abanico de bienes exportables. No olvidemos que la mejor forma de vencer un déficit (fiscal y comercial) es con crecimiento, inversión productiva y trabajo, y no con "bicicleta financiera". El cambio de metas de inflación tiene que ver con esto. La intención de relajarlas es mover la gran rueda productiva. Daniela Longas Licenciada en Economía (UBA)



