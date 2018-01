Carlos Aguirre. Foto: Archivo.

Las jornadas de lucha popular en las calles de mitad de diciembre son un dato que no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de analizar la situación que está atravesando la Alianza Cambiemos, el triunfo electoral de octubre y el triunfalismo del gobierno tuvieron una existencia efímera ¿Imaginaban que fin de año sería de ese nivel de conflictividad? Es cierto que el gobierno logró aprobar las reformas previsional y tributaria y el presupuesto 2018, además, de haber despedido cientos de trabajadorxs en distintos niveles del Estado, sin embargo, esto no lo logra sin la respuesta de la movilización - particularmente las que está protagonizando ATE -. El año terminó con una inflación del 24 %, un endeudamiento externo que en 2 años está cerca de los 200 mil millones de dólares, sólo por tomar algunos ejemplos. La escalada represiva con que responde ante los despidos es otro dato importante junto con el cinismo y la indiferencia con que informan a lxs despedidxs sus cesantías; las fuerzas de seguridad tiene vía libre para hacer lo que les plazca, son la garantía de la viabilidad del proyecto antipopular que están llevando adelante. Frente a esta avanzada filo-fascista no nos queda más opción que la tarea de estar alertas ocupando las calles, pero, sin olvidar que también se necesita con un frente institucional que se pare sin temor en cada sesión del Congreso, para lo cual se debe tener muy claro quién es el enemigo principal: la calle es importante pero no alcanza. Sólo la unidad de los que luchamos y nuestro protagonismo es el arma con la que contamos, construir un gran frente opositor es la tarea. Carlos Aguirre / Gigantes de la Patria Grande

Construir un gran frente opositor es la tarea

Por Carlos Aguirre

